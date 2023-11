Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag ble det kjent at Ferd-arving Katharina Andresen knuste den gamle norske boligprisrekorden da hun kjøpte sjømannskirken på Bygdøy for 585 millioner kroner.

– Om man bruker 100 eller 500 millioner spiller ingen rolle for disse menneskene, sier Nils O.M. Nordvik i Nordvik Bolig.

Stadig stigende boligrenter har i løpet av høsten for alvor begynt å prege boligmarkedet. Prisene faller og salgene går tregere. Flere eiendomsaktører har i løpet av høsten pekt på at den største bremsen har kommet for de dyrere boligene.

Nordvik kaller det en investering for de som har milliarder. Det er et eget marked.

– Alt er til salgs, eller det er veldig mye kan være til salgs, sier megleren.

Tror ti kan slå rekorden

Nordvik synes ikke den nye strandeiendommen til Fred-arvingen er priset for høyt.

– Det kan være vanskelig for mange å selge hjemmet sitt, men når prisen blir så høy viser det seg at flere tenker at andre kan ta over, det er en god investering uansett, sier han.

Nordvik presiserer at man ikke må glemme at Andresen har kjøpt en unik eiendom med lang strandlinje.

– Det er en praktbolig med historisk sus, sier han.

Nordvik bor selv på Bygdøy, han kjenner både området og markedet godt.

– Jeg har snakket med flere eiere av unike boliger på Bygdøy. De forteller at de trolig ikke ville solgt for millioner. Men når det kommer beløp på halv milliard på bordet vil flere trolig vurdere salg, sier megleren.

Han er sikker på at boliger kan bli solgt for over 585 millioner kroner.

– Rekorden vil definitivt bli slått, men om det skjer før jul eller etter jul, vet jeg ikke, sier han.

– Så du tror det er snart?

– Ikke nødvendigvis. Men det sitter mange folk med mange milliarder på hånden, og det finnes flere boliger som kan slå rekorden. Sikkert ti bare på Bygdøy, sier Nordvik.

Beliggenhet og standard skiller markedene

Tom E. Johnsen i Sem & Johnsen som håndterte rekordsalget er ikke enig med Nordvik.

– Nei, jeg tror ikke rekorden vil slås, ikke foreløpig, i alle fall, sier Johnsen.

Han er klar på at Andresen nye bolig er noe eget.

– Den er så spesiell den eiendommen. Alt er spesielt, sier Johnsen, som ikke å si noe mer konkret om eiendommen han nettopp solgte.

På generelt grunnlag forteller han at den mest luksuriøse delen av boligmarkedet er lite. Da sikter han til eiendommer fra 40–50 millioner kroner og oppover.

– Det selges ikke så mange slike boliger i løpet av et år. De fleste er i Oslo-området, og Bygdøy er det dyreste. Aller dyrest er de med strandlinje. Men det er jo også de det er færrest av, sier han.

Han forteller at dette segmentet fungerer litt annerledes enn boligmarkedet de fleste er i.

– Jo høyere pris, jo mer off-marked. Da kan det handle om å finne kjøpere. Man må bruke kontaktnettet sitt for å matche objekt med kjøpere du allerede vet om, sier Johnsen.

Boligene i markedet er åpenbart også annerledes, påpeker han.

– Beliggenhet og standard skiller luksussegmentet fra det vanlige boligmarkedet. Arkitektur er også viktig. Fasiliteter som heis garasje, uteplass og peis spiller også inn, sier han.

– Ville solgt

Hans Houeland er eiendomsmegler i nyoppstartede Fjord & Partners. Han synes ikke Andresens kjøp er representativt for luksusmarkedet nå.

– Det ruller ikke av seg selv. Luksusmarkedet vært selektivt de siste 12 måneder, hvor kun de beste eiendommene har oppnådd gode priser, sier han.

Houeland startet i sommer et nytt eiendomsmeglerselskap som er rettet mot luksusmarkedet. Han forklarer at pris er sekundært i dette markedet.

– Psykologi er en viktig faktor i markedet. Det er ikke behovsstyrt. De fleste har en bolig som er bra nok fra før, ingen trenger å kjøpe noe. Når det er sagt, så finnes det – på sikt – for få eiendommer i dette sjiktet, som gjør at prisene vil holde seg godt, forteller han.

Houeland utelukker ikke at det kan bli solgt flere luksuriøse boliger på tampen av året.

– Vi har tilgang til flere eiendommer som kan oppnå priser over 300 millioner, og jeg er ikke overrasket om vi selger en eller flere eiendommer til over 100 millioner før jul, sier han.

Houeland ønsker ikke svare på om han synes prisen på rekord-boligen er for høy.

– Men hvis det hadde det vært min bolig, ville jeg solgt, forteller han.

Houeland tror ikke markedet vil påvirkes nevneverdig av 585-millionerssalget, men han påpeker at det sender et signal om at ikke alle flytter til Sveits og at strandeiendommer med brygge og stor tomt på Bygdøy er et knapphetsgode.

Det siste året har mange titalls rike nordmenn, som typisk er i kjøpegruppen for kremeiendommer, flyttet til Sveits.

Nils O.M. Nordvik er sikker på at denne flukten påvirker markedet. I sommer besøkte han flere av de i Sveits.

Selv om Nordvik tror noen av utflytterne aldri kommer tilbake, gjelder det ikke alle.

– Det er en gruppe skatteflyktninger som vil gjerne tilbake. De har barn og barnebarn i Norge. Og er glade i Norge. Det de venter på er et annet skatteregime, sier han.

