Norges Bank hevet som alle ventet styringsrenten til 4,25 prosent i september. I tillegg skremte banken alle boligeiere med en ny rentebane: Den indikerer 75 prosent sannsynlighet for en heving til i desember, til 4,5 prosent.

Styringsrenten forventes deretter å bli liggende rundt dette nivået gjennom 2024. Det innebærer en gjennomsnittlig boliglånsrente opp mot 5,7 prosent neste år, ifølge Norges Bank. Ikke en gladnyhet for boligeiere, med andre ord.

Ved første øyekast er det fort gjort å trekke dommedagskonklusjoner for det norske boligmarkedet. Det gjør ikke vi i Handelsbanken. Det er flere andre drivere som også påvirker boligmarkedet.

Vi tror på en sterkere boligvår enn normalt neste år.

Gjennom denne høsten tror vi imidlertid boligmarkedet får smake Norges Banks rentemedisin, med et større boligprisfall enn normalt. Vi begynner allerede å se tegn til at renten biter, men vi venter et enda større prisfall de neste månedene enn det vi har sett til nå.

I det korte bilde er det flere forhold som forsterker prisfallet. Finansieringskostnadene har økt markant, og det er fortsatt uro rundt nivået på selve rentetoppen. Blant husholdningene har boligprisforventningene blitt mer negative, noe som også kan føre til at flere ønsker å selge boligen sin før de kjøper ny.

I tillegg er kontantstrømmen for belånte utleieboliger i minus, noe som kan føre til at flere ønsker å selge utleieboligen sin. Det øker tilbudssiden i det korte bildet.

Samtidig tror vi boligprisfallet blir relativt kortvarig. Vanligvis faller ikke boligprisene såpass gradvis som det vi ser i makromodeller. Gjennom høsten i fjor skjedde hele korreksjonen i løpet av bare tre måneder. I 2017 falt boligprisene sesongjustert gjennom seks måneder. Vi tror ikke boligprisfallet denne gangen blir annerledes.

Det er selvfølgelig stor usikkerhet knyttet til Norges Banks rentebane: Styringsrentetoppen kan faktisk bli høyere enn 4,5 prosent, men også lavere. Om vi legger til grunn dagens rentebane, tror vi boligprisene snur allerede til våren, med en sterkere prisvekst enn normalt.

Det kan virke noe pussig, siden første rentekutt ikke kommer før inn i 2025. Men flere andre forhold påvirker også boligprisene, og det er kun endringen i disse forholdene som skal ha en effekt på prisene.

Styringsrenten skal ifølge Norges Bank holde seg uendret hele neste år, og dermed blir rentens effekt på boligprisene nærmere null, når vi ser litt inn i neste år.

Da må vi se oss rundt og lete etter andre drivere. Lønnsveksten ligger an til å bli høy både i år og neste år. Partene i arbeidslivet venter en lønnsvekst på fem prosent i 2024, og Norges Bank har lagt til grunn en lønnsvekst på 5,2 prosent. Estimeringer vi har gjort for norske boligmarkedsdata over tid, kan tyde på at det er et én-til-én forhold mellom lønninger og boligpriser, isolert sett.

Dermed kan vi regne med at lønnsveksten alene bidrar til å løfte boligprisene rundt fem prosent neste år. Vi kan til og med forvente positiv reallønnsvekst og forbedret kjøpekraft.

Men vekstutsiktene er svake og sysselsettingsveksten ligger an til å bli nærmere null. Samtidig venter hverken Norges Bank eller vi at arbeidsledigheten skal stige til et unormalt høyt nivå. Samspillet mellom arbeidsledigheten og boligprisene viser at det er endringen i arbeidsledigheten som har noe å si for boligprisene, ikke først og fremst arbeidsledighetsnivået i seg selv.

Boligmangelen i Oslo kommer dessuten til å gi utslag for fullt neste år. Gjennom hele 2022 ble det gitt kun 1700 igangsettingstillatelser i Oslo, normalen er nærmere 3000.

I Handelsbanken har vi estimert et boligbehov i Oslo for de neste to årene, basert på SSBs befolkningsfremskrivelser, gitt høy nettoinnvandring fra utlandet. Resultatene viser et boligunderskudd på mer enn 3000 boliger i Oslo neste år, og 1500 boliger i 2025.

Det tror vi bidrar til å presse opp boligprisene i hovedstaden allerede til våren mer enn normalt.

Boligomsetningen i Oslo står for om lag 30 prosent av det nasjonale omsetningsvolumet. Det betyr at oppturen i Oslo neste år også påvirker de nasjonale boligprisene.

Vi, som «alle» andre, tror boligprisene skal falle denne høsten, og mer enn normalt. Men nedturen blir kortvarig, og vi tror boligmarkedet snur allerede til våren, med en positiv månedsvekst, sesongjustert. Høy lønnsvekst og lav nyboligbygging blir de viktigste driverne, og de vil presse boligprisene opp lenge før Norges Bank ventes å kutte styringsrenten.

En liten advarsel, dog: Renten ventes å være høy fremover. Noe markant i oppsving i realboligprisene, altså inflasjonsjustert, slik vi har sett tidligere, ser vi fortsatt ikke for oss.