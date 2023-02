Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en tre år lang salgsprosess meldte Kapital i januar at Monica Staff hadde solgt den luksuriøse penthouseleiligheten i Kruses gate 11 på Oslos vestkant.

Opprinnelig skal Monica Staff og hennes avdøde mann, kaffearvingen Lars Staff ha ønsket 100 millioner kroner for den 320 kvadratmeter store toppleiligheten.

Sameiet, som ligger på toppen av en liten kolle på Frogner, har opp igjennom huset flere beboere med store formuer.

Nå fremgår det av en fersk tinglysing fra eiendomsregisteret at leiligheten er kjøpt for 75 millioner kroner av selskapet AGF Oslo llc.

Det finnes svært lite informasjon om selskapet, men ifølge det offisielle selskapsregisteret i den amerikanske presidenten Joe Bidens hjemstat Delaware ble selskapet opprettet 16. desember i fjor.

Oljefondssjef Nicolai Tangen skal ifølge Kapital ha vært på flere visninger i leiligheten uten at det førte til salg.

– Har gjort alle undersøkelser

DNs undersøkelser har tidligere vist at flere enn 1000 eiendommer i Norge har eierskap i Delaware, som tillater hemmelighold og har et svært gunstig skatteregime for offshoreselskaper.

I november i fjor skrev DN at 9686 eiendommer i Norge eies helt eller delvis av selskaper i skatteparadiser. Drøyt en tredjedel er boliger og hytter. Resten er næringseiendommer, minst 250 av dem små vannkraftverk.

Hverken Monica Staff eller eiendomsmegler Camilla Sem i Sem og Johnsen eiendomsmegling ønsker å kommentere om de kjenner til hvem som står bak AGF Oslo llc.

– Jeg har gjennomført et salg og har gjort alle undersøkelser vi er pålagt, sier Camilla Sem.

Leiligheten har vært igjennom en omfattende oppussingsprosess, og det tok lang tid før Plan- og bygningsetaten godkjente arbeidene med ombygging og fasadeendring.

Flere luksuseiendommer eies fra utlandet

Mange store internasjonale selskaper, deriblant laksefôrgiganten Cargill og energikjemper som Shell, Halliburton og ConocoPhillips, eier sine norske eiendommer fra Delaware.

Mange store internasjonale selskaper, deriblant laksefôrgiganten Cargill og energikjemper som Shell, Halliburton og ConocoPhillips, eier sine norske eiendommer fra Delaware.

John Fredriksens familie er i dag en av de største private eierne av eiendom i Norge fra skatteparadiser. De fleste norske eiendommene til Fredriksen eies av selskaper på Kypros og en trust på Jersey. Skipsreder Torstein Hagen har valgt å eie luksusleilighetene sine på Tjuvholmen fra Caymanøyene, mens det voksende eiendomsimperiet til rederfamilien Høegh ender i selskaper på De britiske jomfruøyene.