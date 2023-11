Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisene for nye boliger er stort sett høye, høyere enn prisene på eksisterende boliger. I tillegg bygges nye boliger ofte i relativt dyre nabolag. Dermed er det lett å tenke seg at fordelene ved nye boliger tilfaller folk med høy inntekt, mens de med lavere inntekt ikke har råd til å kjøpe nytt.

Selv om studier viser at nybygg reduserer bolig- og leieprisene i omkringliggende nabolag, som tidligere omtalt i DN 12. juni, er det ikke sikkert det hjelper fattige som ikke bor i disse nabolagene.

Erlend Eide Bø Mer...

Men de som flytter inn i en ny bolig, flytter som oftest ut av en annen bolig. Den blir dermed tilgjengelig for nye beboere. Og de som flytter inn der, etterlater seg igjen et ledig bosted.

Slik dannes en flyttekjede.

En nylig publisert forskningsartikkel ser på hvordan disse flyttekjedene ser ut i sentrale deler av Helsingfors. Forfatterne har data for boliger og for bosted ved årsskifte for alle innbyggere. Dermed kan de se hvem som har flyttet i løpet av et år.

Det er verdt å merke seg at de ser på beboerne av boliger, som ikke nødvendigvis er eierne av boligen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Studien ser på nybygg solgt til markedspris sentralt i Helsingfors, og den følger flyttekjedene i seks steg, eventuelt til det flytter noen inn som ikke etterlater seg en ledig bolig i Helsinki-området. Det kan være fordi de kommer utenbys fra, eller fordi de flytter inn fra kollektiv, foreldres bosted eller fra tidligere samboer.

Forfatterne klassifiserer nabolag i ti like store kategorier («desiler») etter beboernes inntekt (median). Halvparten av innflytterne i nye boliger kommer fra nabolag med under median inntekt, andelen øker noe i senere flytterunder.

Fra de aller fattigste nabolagene kommer det en noe lavere andel tilflyttere, men denne andelen øker i senere runde, til over representativ andel. Men det kan tenkes at det er de rikeste personene fra fattigere nabolag som deltar i flyttekjedene. For å undersøke dette analyseres persondata for de som flytter.

Personer som har flyttet inn i nybygde boliger har, som ventet, høyere inntekt og utdannelse enn andre beboere i nabolaget. Over halvparten av innflytterne i nye boliger kommer fra den femtedelen av husholdninger med høyest inntekt. Men ganske snart når flyttekjedene til nabolag i den midtre og nedre delen av inntektsfordelingen.

I runde fire, fem og seks kommer cirka 30 prosent av de tilflyttende fra nabolag som er blant dem med 20 prosent lavest inntekt. Dette ses tydeligere i figuren, som viser andelen husholdninger fra øverste og nederste femtedel i inntektsfordelingen for hver flytterunde.

Hvor mange kjeder som strekker seg ut til de senere rundene, er dermed også viktig for hvorvidt nybygg kommer fattigere innbyggere til gode. Ved å også se på kjedelengder viser studien at:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Når 100 nye boligenheter bygges, vil det, i løpet av året etter innflytting, gi omtrent 30 ledige boliger i de 20 prosent fattigste nabolagene.

Og 35 husholdninger fra den fattigste femtedelen vil ha funnet seg en ny bolig.

Nybygde boliger gir dermed, gjennom flyttekjeder, i ganske stor grad ledige boliger som kommer til nytte for husholdninger med lav inntekt.

Lignende analyser er også gjort i USA, med mindre detaljerte data. Resultatene fra Helsingfors viser at flyttekjedene der i større grad strekker seg inn i fattige nabolag enn i amerikanske byer. Trolig fordi det er større inntektsulikhet i amerikanske byer enn i nordiske.

Referanse Bratu, C., Harjunen, O., & Saarimaa, T. (2023). «JUE Insight: City-wide effects of new housing supply: Evidence from moving chains», Journal of Urban Economics (JUE Insight), 133, 103528.

Les også: Oppnår tetthetsbonus ved å bygge tettere og høyere

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.