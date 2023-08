Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det var i juli store forskjeller i boligprisutviklingen, og den nasjonale utviklingen trekkes opp av en svært sterk utvikling i Kristiansand og Stavanger og en sterk utvikling i Oslo. I Bergen var utviklingen spesielt svak, sier Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen.

Rapporten Eiendom Norge la frem torsdag, som omfatter prisstatistikk for bruktboliger i hele landet, viser store forskjeller blant de største byene:

I Oslo steg boligprisene med 0,7 prosent

I Bergen falt boligprisene med 3,1 prosent

I Trondheim falt boligprisene med 2,3 prosent

I Stavanger falt boligprisene med 0,4 prosent

I Tromsø falt boligprisene med 2,3 prosent

I Kristiansand falt boligprisene med 0,2 prosent

Hittil i år har boligprisene i Norge steget 5,2 prosent. Den sterkeste prisveksten har Kristiansand, der boligprisene så langt i år har steget 10,7 prosent. I Oslo har boligprisene hittil i år steget 6,8 prosent. Den svakeste prisveksten har Tromsø, med 0,7 prosent hittil i år.

– Boligprisutviklingen på Sørlandet, Sør-Vestlandet og i Oslo skiller seg ut, både sist måned og så langt år. I motsatt ende er Bergen sist måned og Tromsø så langt i år, sier Lauridsen i Eiendom Norge.

Ber om at renten holdes i ro

Fremover venter Eiendom Norge en svakere prisutvikling i boligprisene.

– Det er vanlig boligprisene stiger mye i august, men et usikkerhetsmoment nå er den doble renteøkningen fra juni. Den som vil slå ut i bankenes utlånsrenter i august. Det vil påvirke boligprisene på nedsiden, sier Lauridsen.

Samtidig benytter han anledningen til å be Norges Bank gå mer varsomt frem med rentehevingene.

– Når styringsrenten det siste året har tredoblet seg mener vi Norges Bank nå bør holde renten i ro og avvente virkningene av tidligere rentehevinger. Renten virker med en betydelig forsinkelse i økonomien, og det svake nyboligsalget det siste året er et varsel om svakere utvikling i norsk økonomi fremover, sier Lauridsen.

Rammer ulikt

Eiendom Norge-sjefen mener renteøkningene har forskjellige konsekvenser i de ulike delene av Norge.

– Sørlandet og Sør-Vestlandet har hatt svak utvikling i boligprisene i mange år, noe som gir stort potensial for boligprisvekst. Nå dras prisene opp av økt aktivitet i næringslivet, og renten biter derfor ikke like mye her som i andre deler av landet. I Oslo trumfer lav boligbygging gjennom mange år den økte renten til tross for svært høye priser i hovedstaden, sier Lauridsen.