André Kallåk Anundsen og Andreas Eidspjeld Eriksen André Kallåk Anundsen, ph.d., affiliert forsker, og Andreas Eidspjeld Eriksen, doktorgradsstipendiat, begge Housing Lab, Oslomet

Frykt for tap på bolig kan dempe prisfallet i høst – men forsterke det med tiden Frykten for å måtte selge boligen med tap føre til tregere salgstider og kanskje dempe prisfallet på kort sikt, ifølge en ny studie av boligmarkedet i Oslo. Samtidig gir det fare for et større boligprisfall på lengre sikt.

2 min Publisert: 25.09.23 — 20.02 Oppdatert: 13 timer siden