Når nye byutviklingsprosjekter foreslås, enten det er bolig- eller kontorbygg, kommer det ofte klager på at det blir for høyt og tett sammenlignet med eksisterende bebyggelse. Man kan heller bygge ut andre steder, der det er bedre plass.

Den ekstreme varianten av dette argumentet er «hvorfor skal man bygge så tett, når det er så mye plass i Norge».

Erlend Eide Bø

En viktig begrunnelse for å bygge tett er det som kalles agglomerasjonseffekter – fordeler ved tetthet, eller «tetthetsbonus» – som gjør det ekstra attraktivt å bygge mer i allerede tett bebygde områder.

Det er stor variasjon i aktivitet og attraktivitet mellom store og små byer, og mellom bysentrum og forsteder. Det kan skyldes forskjeller i attraktivitet ved området, som at steder beliggende ved naturlige handelsruter vokser seg store. Samtidig kan også tetthetsbonus gjøre at områder som i utgangspunktet er attraktive, vokser seg enda større.

Et nabolag kan eksempelvis ha høye boligpriser på grunn av god utsikt eller nærhet til sjø, eller på grunn av beliggenhet rett ved sentrum. Tetthetsbonus kan gjelde både for produktivitet – arbeidstagere blir mer produktive av å jobbe i et område der mange jobber – og for bosted – det er attraktivt å bo i nærheten av andre.

Dette skyldes blant annet dannelse av næringsklynger, og at tett befolkning gir grunnlag for drift av kafeer, butikker og annet.

Å finne ut hvor viktig tetthetsbonusen er for byvekst, er vanskelig fordi den grunnleggende attraktiviteten ved et område er så nært knyttet til hvor tett et område er utbygd. Hverken naturlig attraktivitet eller drivkraften fra tetthet er mulig å måle direkte. En kreativ studie bruker delingen av Berlin for å skille disse effektene.

Da Berlin ble delt etter annen verdenskrig, ble samhandling mellom Øst- og Vest-Berlin (etter hvert) nærmest umulig. Grensen gikk rett gjennom byen, med den sentrale bydelen (Mitte) på østtysk side. Dermed ble fordelene ved tetthet betraktelig redusert i områder i Vest-Berlin tett ved Mitte.

Etter Berlinmurens fall og gjenforeningen av Tyskland ble det igjen mulig å passere uhindret. Disse uventede endringene kan brukes til å evaluere hvor viktig tetthet i byer er.

Hvis nærhet til områder med høy tetthet av jobber og av beboere er viktig, vil man forvente at stengning og åpning av grensen ga store virkninger i delene av Vest-Berlin nært sentrum. Resten av Vest-Berlin vil bli påvirket i mindre grad. Studien peker på fire effekter som kan påvirke nabolagene: tap av pendlere fra Øst-Berlin, tap av arbeidsmuligheter i øst for beboerne, og redusert tetthetsbonus for produktivitet og bosted. De to siste skyldes tetthetsbonus.

Forfatterne ser på hvordan tomteprisene i Vest-Berlin varierer med avstand til grensen i 1936, 1986 og 2006. Resultatene viser at nærhet til bysentrum i Øst-Berlin ga en ekstra nedgang i tomtepriser mellom 1936 og 1986, og en oppgang mellom 1986 og 2006 i forhold til den vanlige prisutviklingen. Fordi Berlinmuren var lang og ikke bare gikk gjennom sentrum av Berlin, kan forfatterne vise at påvirkningen på priser ikke skyldes selve muren, da usentrale områder tett ved muren ikke hadde disse prissvingningene.

Deretter presenterer forfatterne en modell for å forklare hvordan arbeidsplasser og boliger plasseres, basert på data for antall beboere, arbeidstagere og tomtepriser for nabolag, samt reisetid mellom alle nabolag i Berlin. Ved hjelp av denne modellen kan tetthetsbonusen skilles fra de andre effektene av delingen av Berlin.

Tetthet av ansatte beregnes til å gi en tetthetsbonus på syv prosent, noe som betyr at en dobling av ansatte gir syv prosent høyere produktivitet per ansatt.

Tetthetsbonusen for bosted er 15 prosent, det vil si at en dobling av bosatte gir 15 prosent bedre nabolagsfasiliteter.

Tetthetsbonusene er svært lokale og blir betydelig mindre på en avstand av 500 meter.

Det er verdt å merke seg at disse resultatene også inkluderer eventuelle negative virkninger av tetthet, slik som støy eller trafikkork.

Studien finner altså at tetthetsbonusen er betydelig, og geografisk begrenset.

Studien finner altså at tetthetsbonusen er betydelig, og geografisk begrenset.

Ved å redusere utnyttelsesgraden i nye bolig- og næringsprosjekter i sentrale strøk blir det dermed bygget mindre av de mest produktive arbeidsplassene, og de mest attraktive boligene.