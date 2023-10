Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag formiddag kom Eiendom Norge med fersk statistikk over hvilken vei norske boligpriser går – og i september gikk de nedover.

Nominelt falt boligprisene 1,9 prosent forrige måned, mens fallet ble 0,2 prosent korrigert for sesongvariasjoner. I Oslo falt de nominelle prisene også 1,9 prosent.

– Selv om sesongjusteringen viser en nedgang på moderate 0,2 prosent, så er dette den nest svakeste september-måneden i boligprisstatistikkens historie. Det er bare i 2022 vi har hatt en svakere utvikling i en september-måned, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

September 2023 ble den nest verste septembermåneden i statistikkens historie, ifølge Eiendom Norge, kun «slått» av samme måned i fjor.

Venter svak utvikling

Siden årsskiftet har boligprisene steget 3,7 prosent, men Eiendom Norge venter nå at boligprisutviklinen i 2023 trolig vil ende rundt null.

– Vi venter en svak prisutvikling de neste månedene, og i lys av de mange renteøkningene er det oppsiktsvekkende at vi ikke har fått en svakere boligprisutvikling før nå, sier Lauridsen.

Han mener Norges Bank har satt opp renten nok.

– I september satte Norges Bank opp renten ytterligere og åpnet for muligheten for en økning til i desember. Den siste kan Norges Bank avlyse, da de allerede har lagt grunnlaget for fremtidig finansiell ustabilitet og lavkonjunktur ved å tvinge boligbyggingen til de laveste nivåene siden bankkrisen, lyder kraftsalven.

I september ble det solgt 9091 boliger i Norge, noe som er 7,2 prosent færre sammenlignet med samme måned i fjor.

– Nå må Norges Bank roe seg, og de må også ta hensyn til stabil produksjon og sysselsetting i rentesettingen slik sentralbankloven krever, sier Henning Lauridsen i Eiendom Norge

Høyeste rentebelastning på 20 år

Boligprisene har for vane å stagnere eller falle litt hver høst, men akkurat denne høsten ligger an til å skille seg ut: Boligmarkedet er preget av at husholdningene står overfor den høyeste rentebelastningen på over 20 år.

De første boliglånsrentene har nå passert syv prosent, nyboligbyggingen har nær sagt stoppet opp og stadig flere boliger ligger usolgte på markedet.

– Det er en god indikator på hvordan det skal gå med prisene fremover, kommenterte analytiker Marte Herje Strømme i Prognosesenteret overfor DN før boligpristallene ble offentliggjort.

Effekten av de to forrige rentehevingene fra Norges Bank har enda ikke slått inn, sentralbanken ser heller ikke ut til å være ferdig med rentehevinger – og flere eksperter snakker nå om en «krevende høst» for boligmarkedet.

– Mye av det skyldes en rentetopp som ingen vet helt når kommer. Det har en psykologisk betydning hvis man vurderer både kjøp og salg. Vi trenger noen klare signaler på neste rentemøte, uttalte Hedda Ulvness, administrerende direktør i EIE eiendomsmegling til DN onsdag morgen.

