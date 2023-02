Artikkelen fortsetter under annonsen

Eiendom Norges boligprisstatistikk for januar viser at boligprisene steg med 3,0 prosent fra desember til januar. De siste 12 månedene har boligprisene i Norge falt med 0,3 prosent. Det er første gang på nesten fem år boligprisene i Norge faller på årsbasis.

– Boligmarkedet viser motstand mot rentehevingene og boligprisene stabiliserer seg tidligere enn ventet, sier seniorøkonom Sara Midtgaard Handelsbanken.

Økonom Oddmund Berg i DNB Markets er enig.

– Sterkere enn ventet utvikling de siste to månedene kan være en indikasjon på at boligmarkedet har tilpasset seg høyere renter raskere enn ventet, sier Berg.

Han tar samtidig høyde for at lettelsene i boliglånforskriften også har virket inn, men at det er vanskelig å beregne effekten av dette.

Midtgaard trekker frem at boligprisveksten nasjonalt nærmest er uendret fra desember, sesongjustert, etter en vekst på 0,2 prosent i desember.

– Januar den sterkeste boligmåneden, men denne gangen steg boligprisene enda mer enn det normale. Vi ser at balansen mellom antall boliger lagt ut for salg er mer tilnærmet antall boligomsetninger, noe som illustrerer at aktiviteten har tatt seg godt opp, sier Midtgaard.

Bunnen er nådd i Oslo

I Oslo steg prisene med 2,8 prosent, altså mindre enn landsgjennomsnittet, og 0,2 prosent sesongjustert.

– Det er spesielt tre forhold som preger Oslo-markedet, sier Midtgaard, og ramser opp:

Rekordfå igangsettingstillatelser til nye boliger i gjennom 2022, 1724 boliger mot snittet siden finanskrisen på 3021 boliger, noe som betyr at tilbudet av nye boliger blir begrenset i år.

Investeringsaktiviteten vil ta seg opp for Oslo etter endringer i egenkapitalkravet fra 40 til 15 prosent. Her har det bygget seg opp et vakuum over flere år som nå er sprengt.

Dette igjen vil komme i kapp med befolkningsveksten i Oslo, samtidig som det er altfor få utleieboliger. Etter at boligprisene i hovedstaden har nådd «bunnen» tror hun prisveksten her vil ta seg opp mer enn de nasjonale boligprisene.

Midtgaard understreker at boligpristallene for januar gjør rentehevelser fra Norges Bank enda mer sannsynlig.

– Boligmarkedet står ikke i veien for en ny renteoppgang, sier hun.

Berg i DNB Markets mener boligpristallene støtter opp om bankens tro på at Norges Bank vil sette opp rentene 0,25 prosentpoeng i mars.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.367.609 kroner ved utgangen av januar.

– Boligprisene steg i januar som normalt for måneden, også kjent som januareffekten, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.