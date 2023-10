Artikkelen fortsetter under annonsen

Boligprisene i Norge falt 1,9 prosent nominelt i september, ble det klart av Eiendom Norges tall onsdag formiddag. Justert for sesongvariasjoner falt prisene med 0,2 prosent.

Nominelt ble september den nest svakeste i statistikkens historie, kun «slått» av samme måned i fjor.

Dette er noen av nøkkeltallene fra måneden som var:

I september ble det solgt 9.091 boliger i Norge, noe som er 7,2 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 73.269 boliger i Norge, noe som er 0,3 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I september ble det lagt ut 11.158 boliger for salg i Norge, noe som er 4,8 prosent færre enn i samme måned i 2022.

Så langt i år er det lagt ut 84.927 boliger i Norge, noe som er 4 prosent flere enn i samme periode i 2022.

– Aktiviteten i bruktboligmarkedet er stabil, tross skiftet i prisutviklingen de siste to månedene. Siden før sommeren har det også vært en sterk vekst i antall nye boliger på markedet, men denne trenden på tilbudssiden er nå i ferd med å avta, sier Eiendom Norges administrerende direktør Henning Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 40 dager å selge en bolig i september opp fra 38 dager i august. Kortest salgstid hadde Oslo og Kristiansand med 26 dager. Lengst salgstid hadde Hamar m/Stange med 64 dager.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Stavanger m/omegn hvor prisene steg med 0,6 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bodø m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 1,6 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 10 og 9,6 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med 0 prosent.

Eiendom Norge tror fallet på nasjonal basis vil fortsette utover høsten.

– Resten av landet kommer med stor sannsynlig til å ende med en utvikling rundt null når året er omme. Dette vil likhet med i 2022 innebære et realboligprisfall i de fleste områder, sier Lauridsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.