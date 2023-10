Artikkelen fortsetter under annonsen

I Oslo har de fattigste strøkene i byen i lang tid ligget på østkanten. Det er et mønster også i mange andre byer, som Paris, Manchester og London. Hvorfor har det seg sånn?

Segregering av fattige og rike henger sammen med boligpriser, som igjen avhenger av hvor attraktivt et område er. Etterspørselen i attraktive områder presser prisene så høyt at fattige ikke har råd til å bo der. De må finne seg bosted i mindre attraktive områder. Det kan være områder som er mindre sentrale, har dårligere fasiliteter eller mer forurensning.

Når et nabolag først er fattig, blir det mindre fristende for ikke-fattige å bosett seg der. Boligprisene er derfor lavere, og det investeres mindre i oppgraderinger og lignende. Denne prosessen, påvirkningen i nåværende tilstand fra det som har skjedd tidligere, kalles stiavhengighet.

En nylig publisert artikkel bruker data om historisk forurensning for å studere effekten av forurensning under den industrielle revolusjonen på bosetningsmønstre i engelske byer i 1817, 1881 og i moderne tid. Fabrikker i England på slutten av 1800-tallet brukte kull, og slapp dermed ut mye forurensning lokalt. Etter innføring av en lov i 1968 ble kullfyrte fabrikker i byer faset ut.

Forfatterne av studien har gjort en stor jobb med å samle historiske data. De digitaliserer plassering av fabrikkpiper fra detaljerte kart i 1881, og bruker folketellinger fra 1817, 1881, 1971 og 2011. I folketellingene fra 1800-tallet finnes det ikke informasjon om inntekt, men jobbtittel, så andelen fattige baserer seg på hvor mange som har jobber med lav gjennomsnittslønn. Et sett med nabolagsegenskaper, som avstand til sentrum, parker og lignende, inkluderes også.

Nivået av forurensning i forskjellige nabolag var ikke kun avhengig av nærheten til fabrikker, men også av i hvilken retning røyken fra fabrikkpipene tok veien. Ved hjelp av meteorologiske data for vindretning og detaljer om fabrikkene modellerer forskerne spredningen av forurensning over de 70 største engelske byene. En dominerende vindretning fra vest/sør-vest betyr at østlige bydeler var mest forurenset.

Resultatene fra 1817 er fra perioden før kull var i omfattende bruk. Hvis man hadde sett effekter da, ville det tydet på at modellen ikke klarte å fange opp andre egenskaper ved nabolag som har betydning for hvor de rike ønsker å bo. Men i 1817 ser man ingen ansamling av fattige i nabolag som senere ble forurenset.

Resultatene fra 1881 viser i hvilken grad det var fattige som var nødt til å bo i områder med mye forurensning. Det var en tydelig høyere andel fattige innbyggere i nabolag med mye luftforurensning, sammenlignet med tilsvarende nabolag uten like mye forurensning. Studien anslår at et nabolag som gikk fra å være de ti prosent minst forurensede nabolagene i Manchester til de ti prosent mest forurensede, ville fått en 16 prosentpoeng høyere andel fattige.

Når man ser på nåtiden, kan man utforske i hvilken grad historisk forurensning indirekte påvirker nabolagssammensetning. Her viser artikkelen at nabolag som var forurenset av fabrikkrøyk, men ikke lenger er det, fortsatt har flere fattige innbyggere, og betraktelig lavere boligpriser enn tilsvarende nabolag som ikke var forurenset. Ved å se på graden av forurensning, og utviklingen av beboere mellom 1971 og 2011 viser studien også at det er nabolagene som var mest forurenset som er preget av fortiden.

Den direkte lærdommen er at de fattigste nabolagene ligger øst i byer på grunn av vindretning, som ga mer forurensning da det fortsatt fantes fabrikker inne i byer. Selv om denne forurensningen er borte, setter den fortsatt spor.

Mer indirekte viser studien at for nabolag som har vært utsatt for negative påvirkning (fra for eksempel forurensning), er det ikke nok å fjerne kilden til påvirkning. Negative langtidsvirkninger, såkalt stiavhengighet, betyr at det må ekstra tiltak til for å gjøre disse nabolagene attraktive igjen.

Forskningen Hvem: Heblich, S., Trew, A., & Zylberberg, Y. (2021) Hva: East-side story: Historical pollution and persistent neighborhood sorting Hvor: Journal of Political Economy, 129(5), 1508–1552.

