Investor og industrieier Hans Preben Mehren (78) har i minst de siste tre–fire årene forsøkt å selge prakteiendommen øverst i Holmenkollen i Oslo. Eiendommen Voksentunet på 12,9 mål har hele 14 bygninger fra flere tidsepoker, og den ble først lagt ut for salg sommeren 2020 med en prisantydning på over 120 millioner kroner.

Nå er eiendommen solgt med kraftig rabatt, for 60 millioner kroner i et tøft eiendomsmarked. Kjøpere er Are Andersen (53) og Elizabeth Lyster Andersen (53). Are Andersen er partner og sjef for investment banking i meglerhuset ABG Sundal Collier, mens Elizabeth Lyster Andersen er lege ved Bærum sykehus. Ekteparet har i dag en bolig ved foten av Holmenkollen, ikke langt fra Holmendammen.

Are Andersen hadde i 2022 en alminnelig inntekt på 14,7 millioner kroner, ned fra 40,2 millioner i 2021. Han hadde i 2022 en netto formue på 64,5 millioner kroner.

– Jeg tror ikke dette er noe vi vil kommentere, sier Elizabeth Lyster Andersen på spørsmål fra DN om hvorfor de har valgt å kjøpe en såpass spesiell eiendom.

Nordea Eiendomskreditt har registrert et pant på vel 44,3 millioner kroner i eiendommen.

Lang salgsprosess

Men det er ikke bare de siste årene Mehren har forsøkt å avhende eiendommen. Han har vært på selgeren i minst tyve år, og han sto blant annet frem i VG i 2004 og fortalte om salgsplaner for Voksentunet. Siden da har han skiftet megler flere ganger.

Mehren kjøpte eiendommen for cirka 50 år siden, og han vil til Finansavisen ikke si hvor mye han i sin tid betalte for den. Mehren har flere andre eiendommer i området, og han bor selv rett over gaten på andre siden av Voksenkollveien.

Voksenkollveien 6, Voksentunet, har utsikt over hele Oslo. (Foto: Sem & Johnsen) Mer...

Ifølge tidligere prospekter har tunbebyggelsen på eiendommen en sammensetning med flere bygninger med opprinnelse helt tilbake fra 1600-tallet. Den eldste bygningen på tomten er Årestua, som ifølge E24 ble bygget rundt 1640, og skal være en av de få originale og eldste årestuene som finnes i Norge.

Hovedhuset på vel 430 kvadratmeter skal ha gjennomgått flere oppgraderinger og påbygg gjennom ulike tidsepoker, og sist i perioden 2017–2020. I tillegg kommer portnerbolig og historisk tunbebyggelse med velholdte bygg fra ulike tidsepoker fra 1600- til og med 1800-tallet.

