Under pandemien vokste etterspørselen etter hytter til nye høyder. Etter en lang periode med ellevill prisvekst kom bremsene for alvor på sommeren 2022, hovedsakelig på grunn av økte renter, skyhøye strømpriser og alt annet hyttekjøpere kan være bekymret for.

Den erfarne eiendomsmegleren Christian Haatuft ved Eiendomsmegler 1 fikk en svak start på året på Geilo, men de siste ukene har han sett et stemningsskifte. Midtveis i påskeferien rapporterer han om bra pågang og økende kjøpelyst.

– Januar og februar var jeg ikke så fornøyd med, men mars ble veldig bra og april har startet rimelig greit, selv om det ikke er noen bonanza. Nå har vi fått kjøper og selger på samme planet, og da blir det business.

I første kvartal registrerte Haatuft totalt 33 salg, hvorav 18 kom i mars. Totalt sett er det en nedgang fra første kvartal 2022, men den gang var mars den svakeste måneden.

At salget løsnet, skyldes at selgerne ga etter og godtok priskutt. Sammenlignet med samme måned året før falt salgsprisene mellom fem og ti prosent, ifølge megleren.

– Selgerne skjønte at noe måtte gjøres. Det henger nok også sammen med at vi nærmer oss slutten på sesongen. Da er det mange som tenker at dersom de skal få solgt, så må de gjøre det nå.

– Renten, strømmen og krigen

Haatuft forteller at han har solgt hytter og leiligheter i alle mulige prisklasser – den dyreste til 15 millioner kroner.

– Det er ingen store forskjeller mellom de ulike prisklassene, men det er viktig at alt er på stell. Hvis det er en fasilitet som mangler, blir det straks tyngre å få til noe. Markedet er veldig selektivt, men gode objekter selger i alle prisklasser, sier Haatuft.

Haatuft er både spent og svært usikker på hvordan markedet vil utvikle seg videre.

– Det er en del parametere som er på vår side nå. Det er vanvittig bra forhold i fjellet, men vi har også en veldig dyr euro som gjør at flere vil kjøpe her i stedet for utlandet. På den annen side er det flere mulige renteøkninger fremover, sier Haatuft, som også trekker frem «minifinanskrisen» med bankkollapsene som et uromoment.

– De som sitter på gjerdet, hva er de bekymret for nå?

– Alt. Folk har vært bekymret for renten, strømmen og krigen. I tillegg har vi hatt et politisk klima i Norge hvor jeg har inntrykk av at alle er forbannet og usikre. Det er sjelden jeg har opplevd at folk tar politiske diskusjoner på visning, men nå gjør de faktisk det.

Han sier det handler om strøm, men også frykt for nye skatter og avgifter på fritidsbolig.

– Folk har vært litt bekymret og litt forbannet, men nå tror jeg mange begynner å bli lei av å være pessimister, for det er jo ganske kjedelig. Solen har snudd og det går mot lysere tider.

Mye psykologi i markedet

Hyttemegler Stig Svartor i Privatmegleren Lillehammer, som i en årrekke har solgt fritidseiendommer på Hafjell og Kvitfjell, er enig med Haatuft: Ting er i ferd med å løsne.

– Mars ble en veldig bra måned for min del, da solgte vi åtte enheter fordelt på de fleste prisklasser. Nå i påsken er det mange visninger, men salgene skjer normalt ikke før to-tre uker over påske. Da har folk fått tid til å tenke seg om, og selvfølgelig hjelper det at vi har latterlig gode forhold til fjells i år, med mye nysnø og full sol, sier han.

Hyttemegler Stig Svartor i Privatmegleren Lillehammer merker at folk er blitt enda mer selektive i hyttejakten. (Foto: Geir Olsen) Mer...

Når DN ringer ham langfredag, er han mellom visninger. Både svensker og et britisk par er på jakt etter hyttedrømmen i den norske fjellheimen. Men flesteparten av interessentene er norske.

– Jeg merker at folk er enda mer selektive enn før. Prisene er justert ned i forhold til i fjor, fra fem til 20 prosent, men fortsatt sitter mange på gjerdet. Det er denne norske mentaliteten, da. Man går litt i flokk. Hvis mange er interessert i et objekt, blir enda flere interessert. Og hvis ingen byr, tror man at det er noe galt med objektet.

– Så det er fortsatt mye psykologi i markedet?

– Absolutt! Mitt råd er: Hvis du virkelig liker et objekt og det er innenfor budsjettet ditt, prøv deg på et bud. Det er fullt mulig å gjøre et godt kjøp nå. Hvis alle tenker likt, at de venter på «det virkelig gode kjøpet», kan sjansen fort gå fra deg.

Et oppsving

Det har skjedd et skifte. Etter et «skikkelig dårlig» fjerdekvartal i fjor og en «sånn passe» januar, kom et merkbart oppsving i februar og mars, forteller Petter Birkrem i Privatmegleren Ullevål, som selger hytter i Trysil-området.

Denne påsken skal han gjennomføre 46 fellesvisninger pluss noen privatvisninger. Påmeldingene raser inn.

– Bare den uken her har jeg hatt seks salg, og jeg fikk nettopp inn bud på et syvende objekt nå. Selgerne har realitetsorientert seg. De har innsett at markedet ikke er som i fjor og forstår at de må gjøre noe med prisen for å komme i mål, sier Birkrem.

– Hva er folk på jakt etter?

– God beliggenhet, god standard og gjerne ski in/ski out. Utlendingene har også meldt seg på, både engelskmenn, svensker og dansker. Det hjelper jo at Trysil kun ligger kort vei fra Sverige og at den norske kronen er så svak.

Petter Birkrem merker seg at mange er opptatt av pris. Skal hytteprisene videre ned eller opp?

– De hyttene som har ligget ute siden i fjor er justert ned i pris tilpasset dagens marked. Nå føler vi at prisene har stabilisert seg på et nivå som stort sett ligger fem til ti prosent under fjorårsnivået, sier han.