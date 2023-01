Artikkelen fortsetter under annonsen

Tallene fra fjerde kvartal bekrefter utviklingen for hele 2022, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Om man sammenligner hele 2022 med 2019, året før pandemien, er det omsatt fem prosent færre fritidseiendommer i fritt salg. Sammenligner man 4. kvartal 2022 med 4. kvartal 2019, er nedgangen på 20 prosent.

Tallene viser dermed at omsetningen er litt lavere i 2022 enn året før pandemien, ifølge SSB.

– Hovedårsaken er nok at mange skaffet seg hytte under pandemien, men at vi nå har fått en normalisering, sier seniorrådgiver Trond A. Steinset. Han tror også at folk har blitt noe mer forsiktig med å investere på grunn av den økonomiske situasjonen.

I gjennomsnitt for hele 2022 ble det omsatt 30 prosent færre fritidsboliger i fritt salg enn i pandemiåret 2021.

Ifølge byggeindustrien var nedgangen i salg av nye hytter siste kvartal i fjor på hele 65 prosent, sammenlignet med samme periode i 2021. Igangsetting av nye prosjekt er redusert med 30 prosent, har NRK tidligere meldt.