Kostnadene for å sette opp en boligblokk har steget med 25 prosent siden før pandemien, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er særlig materialkostnadene som har trukket opp. Selv om noen materialpriser nå avtar, er det trolig lite rom for nedgang i samlede byggekostnader på kort sikt.

Lønnskostnadene vil trolig stige mer enn vanlig både i år og neste år, og ikke minst har norske kroner svekket seg med omtrent 20 prosent det siste året, og gjør at alt man importerer av materialer og arbeidskraft blir dyrere. Etter hvert vil trolig lavere aktivitet i byggebransjen bidra til å presse kostnadene ned, men det kan ta litt tid.

Den svært kraftige oppgangen i byggekostnader gjør nå at flere prosjekter med snarlig byggestart skyves ut i tid. Dette ser vi i markedet for både næringseiendom og bolig.

I nyboligmarkedet har boligprisene fortsatt å stige det siste året, og denne prisoppgangen er nok langt på vei drevet av den kraftige veksten i byggekostnadene. Prisoppgangen har nemlig kommet på tross av en markant nedgang i antallet solgte nyboliger. På landsbasis og i Oslo er salget av nye boliger mer enn halvert det siste året.

Svakheten i nyboligmarkedet står i skarp kontrast til bruktboligmarkedet, hvor aktiviteten og prisutviklingen har vært sterkere enn ventet det siste året, til tross for markant renteoppgang.

Gitt utsiktene til enda høyere rente fremover, er det nok rimelig å vente at omsetning og boligprisvekst i både ny- og bruktboligmarkedet vil være relativt svakt den nærmeste tiden, men det ser likevel ut til å være en klokkertro på at boligmarkedet skal komme sterkt tilbake igjen. Vi opplever nemlig fortsatt god appetitt for boligsektoren, og tomter for boligutvikling selges til gode priser selv om resten av transaksjonsmarkedet for næringseiendom nå er relativt labert.

Det er flere grunner til at det kan være rimelig å vente en god gjeninnhenting i boligmarkedet om noen år. Befolkningsveksten har tatt seg opp både i Norge og i Oslo, som antagelig betyr at det underliggende boligbehovet fortsetter å vokse. Noe av den økte befolkningsveksten er trolig midlertidig og relatert til krigen i Ukraina, men i Oslo ser vi også at flyttestrømmen ut av byen, som oppsto under pandemien, har avtatt.

Dessuten bygges det for tiden unormalt lite boliger.

Når aktiviteten i norsk økonomi igjen tar seg opp, er det dermed grunn til å vente at også etterspørselen etter boliger vil ta seg opp og at boligprisene gjør det samme. Det har også vist seg over tid at boligprisene i Oslo responderer enda mer på økt etterspørsel enn prisene på landsbasis.

Siden det uansett tar flere år å få regulert en tomt, kan det altså være rimelig å forvente at dersom man kjøper en tomt i dag, vil boligmarkedet ha tatt seg opp igjen den dagen boligene i prosjektet skal selges.

Men selv om vi nå opplever en relativt høy interesse for boligsegmentet innenfor næringseiendomsmarkedet, ser vi at frykt og usikkerhet preger også dette segmentet.

Det er stor usikkerhet blant annet relatert til utviklingen i renter, arbeidsledighet og inflasjon i tiden som kommer. Samtidig har det i senere tid blitt et økt fokus på risikoen boligutvikleren tar på seg i form av lang behandlingstid og større uforutsigbarhet rundt endelig regulert boligvolum.

Eiendomsutviklerne er ikke lenger like villige som før til å bære hele risikoen knyttet til utviklingsprosjektet. For å komme rundt disse utfordringene, ser vi nå økt bruk at ulike modeller for risikodeling.

Vi observerer en tydelig dreining mot at tomteselger tar en større andel av utviklingsrisikoen i prosjektet enn før, for eksempel i form av lengre oppgjørsstrukturer.

For eksempel kan partene bli enige om en pris per kvadratmeter ferdig regulert areal, og kjøpesummen skyves ut i tid. Dermed deles risikoen knyttet til hvor mye boligareal som blir regulert, og når prosjektet står ferdig.

Troen på boligsektoren på sikt er altså såpass sterk at aktørene har funnet måter å håndtere den kortsiktige frykten og risikoen på. Antagelig vil boligsegmentet innenfor næringseiendom holde seg relativt godt i et ellers utfordrende marked.