Sentralbankene internasjonalt har stått på rekke og rad med haukaktige rentebeskjeder. For noen måneder siden så det ut til at rentetoppen var nær, men nå ligger det an til videre rentehevinger de neste månedene. Det må mer rentemedisin til for å ta knekken på inflasjonen.

Sara Midtgaard

Samtidig er det ikke totalinflasjonen som skaper hodebry for sentralbankene nå. Det er heller kjerneinflasjonen, som har bitt seg mer fast. De kommende årene kan vi få en situasjon hvor totalinflasjonen avtar, som også betyr lavere KPI-justert (KPI = konsumprisindeksen) leieprisvekst, men rentene holder seg på et høyt nivå grunnet fortsatt høy kjerneinflasjon. Det vil ha konsekvenser for kontormarkedet.

Norges Bank er nå i kappløp med de andre internasjonale sentralbankene for å hindre ytterligere svekkelse av kronen og derav ytterligere prispress. Mot slutten av juni slo Norges Bank til med 0,5 prosentpoengs heving, og indikerte samtidig en rentetopp på 4,25 prosent.

Kronen styrket seg umiddelbart, men det ble imidlertid kortvarig lykke: Noen få timer senere kom Bank of England på ballen som også hevet med et halvt prosentpoeng. Dersom Norges Bank henger for mye etter de internasjonale sentralbankene, kan konsekvensen bli svakere kronekurs og dermed ytterligere prispress. Forrige ukes årlige sentralbanksymposium i Sintra i Portugal var preget av flere haukaktige sentralbanksjefer som understreket at jobben enda ikke er fullført.

Det kan sette Norges Bank under desto mer press. Her hjemme lukter nå markedet på en rentetopp på 4,5 prosent.

Det kan ta lang tid for sentralbankene å få kontroll på kjerneinflasjonen, og styringsrenten må dermed holdes på et innstrammende nivå i flere år. Strukturelle endringer, som mer proteksjonisme og egenproduksjon av varer, i tillegg til omstilling til et mer bærekraftig samfunn, kan ytterligere bidra til at prispresset vil være vedvarende høyt over mange år. Det i neste rekke betyr et innstrammende rentenivå de kommende årene.

Dette påvirker lange renter, og vi venter en tiårig rente på 3,5 prosent (swap) ved utgangen av 2025.

Det blir ikke billig å låne penger for hverken eiendomsselskaper eller andre med det første.

Avkastningskravet for de mest lukrative kontorlokalene i Oslo har steget fra 3,3 prosent til 4 prosent. Fortsatt er «yield-gapet», altså differansen mellom tiårig swaprente og avkastningskravet, kun 0,2 prosentpoeng. Det er nær 1,5 prosentpoeng unna det historiske snittet. Det er ikke nødvendigvis sikkert at vi skal helt tilbake til det historiske snittet, men gapet er for lavt slik det prises i dag.

Vi tror avkastningskravet for de mest lukrative kontorlokalene i Oslo blir presset opp til et sted mellom 4,75 prosent og 5 prosent.

Det kan ta lang tid før vi ser endringer i avkastningskravet, og det har vi også sett tidligere gjennom historien. Transaksjonsvolumet er fortsatt lavt, og rentemarkedet er volatilt. Det er derfor utfordrende for selger og kjøper å bli enig om et avkastningskrav:

Selger sitter med «gamle» avkastningskrav basert på et lavt rentenivå.

Kjøpere sitter med nye krav gitt renteøkningen det siste to årene.

Trolig må svingningene i rentemarkedet noe mer ned før transaksjonsvolumet tar seg opp.

En støtdemper for kontormarkedet i år er høy inflasjon, som ligger an til å bli hele seks prosent, ifølge Norges Bank. Eksisterende leiekontrakter får dermed en høy leieprisvekst, KPI-justert, i januar neste år. I tillegg venter bedriftene nå sterkere vekstutsikter, ifølge Norges Banks regionale nettverk rapport. Det kan påvirke sysselsettingsplaner og dermed snittleieprisvekst den kommende tiden, noe som kan hindre et større verdifall for kontorlokaler i år.

Det blir imidlertid kortvarig lykke: Etter neste års KPI-justerte leieprisvekst tror vi ikke leieprisene vil være en støtdemper for kontormarkedet lengre. Rentehevingene fra Norges Bank vil merkes i norsk økonomi, og vi kommer til en tid hvor sysselsettingsplanene igjen flates ut.

Historien forteller oss at da vil gjennomsnittlig leieprisvekst avta raskt. Det neste året vil vi også trolig se at totalinflasjonen avtar raskt, mens kjerneinflasjonen tar seg bare mer gradvis ned. Det betyr at rentene fortsatt vil være på innstrammende nivå.

Det blir en uheldig kombinasjon for kontormarkedet: Den KPI-justerte leieprisveksten kan bli mager, mens renteutgiftene høye. Da kan vi begynne å se større utslag i salgsprisene.

Allerede har salgsprisene i Vika og Aker Brygge, i «prime»-markedet, falt med 13 prosent fra toppen, mens i randsonen er salgsprisene ned 18 prosent.

