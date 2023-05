Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er tilsynelatende stor uenighet mellom sentralbankene i Norge og USA på den ene siden og markedsaktørene på den andre om utsiktene for realøkonomi, inflasjon og renter. Styringsrentene er satt opp svært raskt, og det tar gjerne et par år før man ser full effekt av økte renter på økonomien.

Sentralbankene antar at husholdninger og bedrifter vil takle høye renter helt fint og venter myke landinger i både USA og Norge. Prisingen i rentemarkedet tilsier imidlertid at markedsaktørene venter nedgangstider, resesjon.

I USA venter markedsaktørene rentekutt allerede i år, mens første rentekutt fra Norges Bank ventes i mars neste år.

Uenigheten er betydelig om veien videre for selskapenes inntjening og for rentene, og usikkerheten om prognosene er stor. Dette har bidratt til at risikopåslagene i kredittmarkedet også har trukket opp. Dermed har det blitt svært dyrt å skaffe finansiering for ulike prosjekter.

Dette merkes nå godt i transaksjonsmarkedet for næringseiendom, som er blitt uvanlig tregt.

Selv om høye finansieringskostnader begrenser aktiviteten, klarer enkelte deler av eiendomsmarkedet seg likevel relativt sett bedre enn andre. For eksempel har andelen små transaksjoner tatt seg opp.

Investorene beveger seg også lenger ut på risikoskalaen, hvor potensiell avkastning er høyere. Vi ser for tiden relativt sett færre såkalte «core»-transaksjoner: eiendommer med lave avkastningskrav, begrenset oppside og lav risiko. Vi ser derimot flere utviklingsprosjekter og «value-add»-prosjekter: Eiendommer med større oppsidepotensial, men også høyere risiko.

Og geografisk er det relativt sett flere transaksjoner utenfor de store byene enn normalt.

Det som omsettes hyppigst er altså eiendomsprosjekter man enklere kan skaffe finansiering til og prosjekter man fortsatt kan «regne hjem».

I tillegg til høye finansieringskostnader skyldes nok tregheten i transaksjonsmarkedet at det også i eiendomsbransjen for tiden hersker to ulike markedssyn:

Selgerne av næringseiendom ser ut til å vente at rentene skal ned.

Kjøperne later til å tro at rentene skal forbli høye.

Slik vi ser det, er det nok grunn til å vente at finansieringskostnadene vil holde seg høyere enn mange håper på de neste par årene.

Som følge av renteoppgangen har også avkastningskravene på næringseiendom begynt å trekke oppover, og verdiene på eiendom har avtatt noe fra toppen, som ble notert ved inngangen til 2022. Om verdiene skal mer ned eller ei, vil i stor grad avhenge av den videre renteutviklingen.

For finansieringen av eiendom er det ikke styringsrentene som er av størst interesse, men de lange rentene. Og det er nok begrenset hvor mye de lange rentene skal ned.

Selv om man slutter seg til markedsaktørenes syn om at det kommer en resesjon og sentralbankene snart må kutte styringsrentene igjen, er det trolig begrenset hvor mye lange renter vil falle denne gangen. Det skyldes blant annet at lange inflasjonsforventninger trolig ikke vil avta noe særlig videre, og dessuten er ikke sentralbankene i USA og Europa lenger kjøpere av lange statsobligasjoner.

Konsensusforventningen i markedet er at de lange rentene vil bli liggende rundt dagens nivåer de neste par årene, selv om styringsrentene ventes å avta. Dette vil i så fall innebære et videre press oppover på avkastningskravene for næringseiendom.

Det ser ut til å være en tett sammenheng mellom omsetningsvolumet i markedet for næringseiendom og de lange rentene. Dette er antagelig fordi både eiendomsverdier og aktivitet påvirkes av rentenivået. Ser man på denne sammenhengen over tid, synes det å være slik at en renteendring slår ut i endret omsetningsvolum etter omtrent ett år. Antagelig tar det såpass lang tid fordi eiendomsinvestorene nøler med å tro på det nye rentenivået, noe vi ser mange eksempler på i dagens marked.

Basert på sammenhengen mellom renter og transaksjonsvolum i markedet for næringseiendom, skulle renteoppgangen vi har bak oss tilsi til en nedgang i volum fra i fjor til i år.

Hvem som får rett av sentralbankene og markedsaktørene, er ikke godt å si, men uansett vil trolig finansieringskostnadene bli liggende relativt høyt de neste par årene. Riktignok burde redusert usikkerhet etter hvert bidra til lavere risikopåslag på lånerentene, men de risikofrie lange rentene vil antagelig holde seg nokså høye.

Det betyr trolig at verdikorreksjonen for næringseiendom ikke er over helt ennå.

