Markedet for lagerbygg fikk seg en kraftig opptur gjennom pandemien. Slik som for annen type eiendom, bidro ultralave renter til å trekke opp eiendomsverdiene og aktiviteten i markedet. I tillegg ble denne typen eiendom mer attraktive som følge av de store problemene i internasjonale verdikjeder som oppsto under pandemien.

Mange aktører gikk over fra en «just-in-time»-strategi for sin lagerbeholdning, til «just-in-case». Siden man ble tvunget til å være hjemme bidro pandemien dessuten til en svært kraftig økning i netthandel med varer, som igjen økte behovet for lager- og logistikkeiendom.

Resultatet ble en vekst i leieprisene for store lagre i Oslo-området på i overkant av 30 prosent fra slutten av 2020 og frem til i dag.

Leieprisene for mindre, sentrumsnære lagre har hatt en enda kraftigere leieprisvekst, på nærmere 60 prosent de siste tre årene ifølge våre observasjoner. Nå er imidlertid temperaturen i markedet i ferd med å avta.

Selv om det foreløpig er god interesse for de beste lagerbyggene, observerer vi et tydelig taktskifte i markedet. Det er ikke lenger et åpenbart «gårdeiers marked». Utsiktene til svakere økonomisk aktivitet både i Norge og globalt gjør at eierne av lagereiendommer er blitt mer opptatt av å sikre kontantstrøm i tiden som kommer.

Gårdeierne ser dermed ut til å ha blitt mer villige til å strekke seg litt for å beholde eksisterende leietagere eller sikre nye. Leietagerne på sin side ser ut til å ha blitt langt mer bevisste på hva de kan betale i arealleie.

For mange mindre og mellomstore selskaper utgjør leie av lager- og logistikkarealer en stor andel av deres totale kostnader. Mange har ikke lenger anledning til, eller tar ikke sjansen på, å betale de høyeste leiene. Både store og små leietagere ser ut til å ha blitt langt mer kostnadsbevisste, og særlig har energikostnader og strømforbruk fått et økt oppmerksomhet. Energieffektive lokaler verdsettes, og beliggenhet blir stadig viktigere.

Beliggenhet er viktig for selskapene både for å ha nærhet til kundene og for å beholde verdifulle ansatte. For aktører som leverer ulike varer på døren til kundene, er sentral beliggenhet og tid er en sentral faktor. Mange av disse «siste-mil»-selskapene ønsker lagerarealer innenfor Ring 3 i Oslo, hvor tilbudet av arealer er knapt. De nye elbilaktørene, som har kommet inn i markedet, kjemper også ofte om de samme lokalene innenfor Ring 3.

Derfor vil leieprisene for arealer med svært sentral beliggenhet trolig vil fortsette å stige fremover. Men samtidig venter vi at leieprisene har nådd toppen for større og mer tradisjonelle lager- og logistikkarealer utenfor byen.

Omsetningen av næringseiendom er for tiden tynget av høye renter og usikre makroøkonomiske forhold. Markedet for kjøp og salg av lagerbygg er intet unntak. Så langt i år er omsetningen av lagerbygg 65 prosent lavere enn i fjor regnet i volum.

Volumet er lavere både fordi verdien av eiendommene har falt, og ikke minst fordi antall transaksjoner har gått markert ned. Det som fortsatt kjøpes og selges er gjerne lagerbygg med et oppsidepotensial knyttet til utbedring eller utvikling og eiendom med spesielt attraktiv beliggenhet.

Investorenes avkastningskrav til eiendom har begynt å stige, og det og innebærer at verdiene faller. I Akershus Eiendom har vi oppjustert vårt anslag på avkastningen for de beste lagereiendommene fra 4,75 prosent i fjor til 5,25 prosent nå. Gitt de høye lånerentene er denne oppjusteringen trolig ikke ferdig.

Vi venter at fallende privat konsum og generelt svakere økonomisk aktivitet vil bidra til å dempe leiemarkedet for eiendommer knyttet til logistikk videre i tiden som kommer.

På den andre siden av den økonomiske kneika, venter vi at interessen for lager- og logistikkeiendom vil ta seg betydelig opp igjen. Netthandelen vil trolig fortsette å stige langt mer enn samlet vareforbruk. Dermed blir det behov for mer lagerkapasitet.

Svært høye byggekostnader gjør at det settes i gang og bygges unormalt lite av næringsbygg for tiden. Dette vil bidra til å trekke opp leieprisene for næringsarealer, inkludert lager- og logistikk, «på den andre siden».

Dermed ligger det til rette for et sterkt marked for lagerlokaler litt frem i tid, men på helt kort sikt ser det ut til at bremsene er på.