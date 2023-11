Artikkelen fortsetter under annonsen

Ferske tall fra Eiendom Norge viste fredag formiddag at boligprisene falt én prosent i oktober på nominell basis. Sesongjustert steg prisene med 0,2 prosent.

Det betyr at prisoppgangen så langt i år er på 2,6 prosent.

Eiendom Norge påpeker at at de sesongjusterte prisene i september og oktober er blitt dratt betydelig opp av at utviklingen gjennom høsten i fjor var spesielt svak.

– Rekordmange usolgte boliger

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets konstaterer at boligmarkedet holder seg overraskende bra gitt rentehevingene fra Norges Bank. Oppgangen på 0,2 prosent sesongjustert er sterkere enn sentralbanken har lagt til grunn.

– Samtidig tror vi ikke at korreksjonen stopper her, et mer moderat nominelt fall i oktober skaper en desto større fallhøyde inn mot november. Det er fortsatt rekordmange usolgte boliger på markedet og bankene i Norges Banks utlånsundersøkelse venter lavere etterspørsel etter nye boliglån de neste månedene.

I oktober var det 19.944 usolgte bruktboliger på markedet på landsbasis, noe som er det høyeste antallet i statistikkens historie, som strekker seg tilbake til januar 2009.

En klype salt

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets tar tallene med en klype salt.

– Jeg tror boligmarkedet er svakere enn dette. Prisbildet nå preges veldig av at mange velger å ikke selge, sier Olsen, som i likhet med Midtgaard peker på et høyt antall usolgte boliger.

– Så langt virker det ikke som om nok er villige til å gå ned til prisene der kjøperne er. Da blir prisstatistikken kanskje litt skeiv i forhold til den faktiske realiteten.

– Hvor mye tror du Norges Bank vektlegger dette?

– Ganske lite. De har ikke hatt noe stort fall inne i sine prognoser heller, så vidt jeg ser. Jeg tror dette hverken veier den eller andre veien for beslutningen de skal ta i desember. Det er prisvekst og kronekurs som er de to viktige variablene og følge med på frem mot desembermøtet.

Analytiker Marte Herje Strømme i Prognosenteret er veldig overrasket over tallene. Hun hadde ventet et fall i de sesongjusterte prisene, som altså endte med å stige 0,2 prosent.

– Jeg tror likevel på den samme trenden fremover. Vi ser fortsatt en nedgang i den nominelle prisen. Renten vil bite ytterligere, og hevingen i september vil treffe husholdningene nå. Dersom det kommer enda en økning i desember, tror jeg prisene vil svekkes ytterligere.

Venter nullvekst

Eiendom Norge venter at 2023 vil ende med nullvekst for boligprisene.

– Vi venter en svak prisutvikling i boligprisene i årets to siste måneder. Slik det ser ut for øyeblikket vil den nominelle boligprisutviklingen i 2023 ende rundt null, sier administrerende direktør Henning Lauridsen.

I Oslo falt prisene 0,8 prosent nominelt i oktober, mens de sesongjusterte prisene steg 0,5 prosent i hovedstaden forrige måned.

I oktober var det 2757 usolgte boliger i hovedstaden, mot 2551 i september. Dermed har lageret av usolgte boliger steget fire måneder på råd. I oktober 2022 var det 2509 usolgte boliger i Oslo.

Forrige topp av usolgte bruktboliger i Oslo var i oktober 2017 med 2851 usolgte boliger.

– Boligprisene korrigeres noe ned på høsten og rentenivået bidrar til det, men korreksjonen er svakere enn mange har forventet. Rentetoppen er nær og vi tror at boligmarkedet går lysere tider i møte etter årsskiftet. I år ferdigstilles mange nye boliger som ble solgt i 2021. Dette har bidratt til et midlertidig høyere tilbud av bruktboliger, men allerede i 2024 vil andelen ferdigstilte boliger falle, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.