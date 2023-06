Artikkelen fortsetter under annonsen

Ferske tall fra Boligprodusentenes Forening viser at salget av nye boliger i mai i år var 38 prosent lavere enn i mai i fjor.

– Markedet vil ikke snu før vi får mer positive økonomiske fremtidsutsikter, sier Boligprodusentenes administrerende direktør Lars Jacob Hiim i en pressemelding.

Utviklingen i forrige måned kommer etter at nyboligsalget i april endte 35 prosent lavere sammenlignet med fjoråret.

Rapporten før det igjen viste at salget av nye boliger i mars i år var 44 prosent lavere enn mars 2022, mens igangsettingen av nye boliger i mars 2023 var 64 prosent lavere enn i mars 2022. Boligprodusentene hadde aldri målt svakere salg og igangsetting i et første kvartal.

Det er svake tall over hele linjen også i forrige måned:

Igangsetting av nye boliger i mai i år var 67 prosent lavere enn i mai i fjor.

Igangsetting av nye leiligheter var 89 prosent lavere i mai i år, sammenlignet med i fjor.

Antallet solgte nyboliger er hittil i år på 5722 boenheter, 42 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

«Krisen fortsetter i nyboligmarkedet, full stopp i leilighetsbyggingen», innleder Boligprodusentene sin pressemelding.

Administrerende direktør Hiim beskriver situasjonen som svært alvorlig, også for boligbyggerne og ansatte i bransjen.

Han tror det vil ta tid før boligbyggingen øker.

– Den lave boligbyggingen fører til boligmangel og forverrer situasjonen for alle som trenger bolig.

Hiim er ikke i tvil om bidragsyterne til de svake tallene:

– Varslede renteøkninger, høye byggekostnader og økonomiske usikkerhet stopper nyboligmarkedet, sier han.

