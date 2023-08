Artikkelen fortsetter under annonsen

Schibsted-arving Einar Nagell-Erichsen kutter prisen på praktgården Semb hovedgård fra 100 til 80 millioner kroner.

– Dette er et dekningssalg grunnet en kjøper som ikke har fulgt kontrakten. Det var en avtale før sommeren som ikke kom helt i orden. Så nå har vi nedjustert prisen i håp om å finne nye kjøpere, sier eiendomsmegler og partner Håvard Nilsen i Partners Eiendomsmegling.

Han sier planen uansett var å kutte prisen hvis ikke alt kom på plass i løpet av sommerferien.

– Kan du si litt mer om avtalen før sommeren der kjøperen ikke klarte å komme helt i mål på sin side?

– Vi kommenterer ikke avtalen. Den er konfidensiell.

Meldt solgt i 2021

Dette er ikke første gang Nagell-Erichsen sliter med å få salgsprosessen i mål.

Nagell-Erichsens praktgård i Horten ble gjennom en pressemelding meldt solgt i juni 2021. Før det var den blitt forsøkt solgt i over ti år, uten hell. Først for 170 millioner kroner, til slutt for 95 millioner.

– Årsaken til at vi nå legger ut eiendommen på nytt, er at kjøperen ikke klarte å komme helt i mål på sin side. Jeg kan ikke kommentere på eller gi ytterligere detaljer knyttet til den tidligere salgsprosessen, sa Einar Nagell-Erichsen i en kommentar til DN i september i fjor.

Den gang var det Landkreditt Eiendomsmegling som sto for salget.

I september i fjor kom eiendommen ut på markedet igjen med en prisantydning på 100 millioner kroner med ny megler. Nåværende megler Håvard Nilsen i Partners Eiendomsmegling opplyser at dekningssalget ikke har noe å gjøre med det havarerte salget i 2021.

– Jeg har ingen ting med hva som har vært avtalt i tidligere prosesser før vi tok over salget etter Landkreditt, sier Nilsen.

Nagell-Erichsen og familien eier praktgården gjennom selskapet Semb Hovedgård as.

Egenkapitalen er tapt

I juli la Semb Hovedgård AS frem årsregnskapet for 2022. I årsregnskapets noter fremgår det at egenkapitalen er tapt, og at styret arbeider for å bedre selskapets økonomiske forutsetninger.

«Styrets leder vurderer likevel at forutsetningen for fortsatt drift er til stede grunnet selskapets eiendeler som anses å ha vesentlig høyere verdi enn de bokførte verdiene, og legger til grunn det for sin virksomhet», står det i regnskapet.

Styrets leder og Semb Hovedgård AS har inngått avtale med en finansinstitusjon om betjening av lån samt sikring av dette, står det videre.

«Partene er enige om hvorledes salg skal skje hvis ikke tilbud om kjøp av eiendommen blir realisert i løpet av sommeren 2023», står det i regnskapet.

– Ville banken at prisantydningen skulle settes ned i håp om å få fart på salget?

– Selgeren ga frist til kjøperen til over sommeren, utenom dette ønsker vi ikke å kommentere forhold til andre interessenter. Eiendommen har vært for salg lenge, og vi er innstilt på å finne en endelig eier, sier Nilsen.

Skuffet

«Det vil gjennomføres en snarlig overtagelse, og kjøperen vil snart bli presentert for både leietagere og drivere av både driftsselskapet til golfbanen og golfklubbens medlemmer», skrev eiendomsmeglerfirmaet Landkreditt Eiendom i en pressemelding da det offentliggjorde at Semb Hovedgård var solgt i juni 2021.

Men hverken kjøper eller salgssum ble den gang presentert.

– Det er selvfølgelig skuffende at salget ikke ble noe av, og jeg er ikke fornøyd med hvordan prosessen ble håndtert fra min tidligere eiendomsmegler. Samtidig er det viktig for meg å finne en riktig eier til denne flotte gården, sa Nagell-Erichsen til DN i september i fjor.

Bygningsmasse på 5000 m²

Gården med egen golfbane og hestesenter ligger ved Borrevannet, rundt 30 minutter å kjøre fra Torp flyplass, og én time fra Oslo. Eiendommen på 1672,5 mål består blant annet av et parkanlegg, hesteanlegg, 18-hulls golfbane, fire tennisbaner og en bygningsmasse på 5000 kvadratmeter, ifølge annonsen.

Hovedhuset har et bruksareal på 800 kvadratmeter fordelt over fire nivåer, ifølge annonsen.

Dagens Næringsliv har ikke lyktes med å få en kommentar fra Einar Nagell-Erichsen tirsdag.