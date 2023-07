Artikkelen fortsetter under annonsen

Meglerne har sagt opp jobbene sine og bekrefter overfor DN mandag at de vil etablere en eiendomsmeglingsvirksomhet rettet mot luksussegmentet.

– Vi har begge en oppsigelsestid som vi kommer til å respektere, men når alt det er på plass kommer vi til å starte opp til høsten, sier Houeland til DN.

Det er foreløpig ikke blitt gitt noe navn på den nye eiendomsmeglingssatsingen.

Det var E24 som omtalte saken først.

50 prosent av markedet

De to meglertoppene har i flere år samarbeidet om boliger i det øverste prissegmentet og kjenner hverandre godt.

Rett før sommeren hadde Kalsnes og Houeland funnet ut at de på tvers av hverandre, hadde i overkant av halvparten av de dyreste objektene i Oslo og omegn, forteller Houeland til DN.

– Skal du kjøpe deg en fin bolig i Oslo og omegn må du innom oss. I tillegg har vi samlet det største nettverket av formuende kunder i Norge, og har dermed tilgang til de fleste kjøperne som er i den delen av markedet, fortsetter han.

Til E24 uttrykte Houeland at det har vært rolig i markedet en stund nå, men at det før sommeren har begynt å ta seg opp i form av bud og interesserte kjøpere.

Planen videre

I det nye eiendomsmeglerselskapet vil Houeland og Kalsnes fortsette det de er gode på: Å selge boligene i toppen av markedet til Norges formuende.

Det innebærer imidlertid ikke at salg av mindre luksuriøse boliger er utelukket.

– Vi kommer nok til å ansette noen juniorer som får ta businessen som kommer i kjølvannet av oss, også kommer vi to til å ha fokus på toppmarkedet, forteller Houeland.

Med «kjølvannet» mener kjendismegleren objekter som ikke befinner seg i toppsjiktet, men som kan være aktuelt for barn eller familien til de Houeland og Kalsnes selger luksusboliger til.

–Vi er mer opptatt av typen kunde enn typen bolig. Er du en privat banking-kunde så har du også kanskje barn med behov for å kjøpe sin første leilighet eller flytte inn i en ny bolig. Vi kommer altså ikke til å si at vi ikke kan ta en bolig fordi den er for billig, men at vi retter fokus mot det vi er gode på. Nemlig high end-segmentet.