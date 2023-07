Artikkelen fortsetter under annonsen

Boligprisene i Oslo falt 1,1 prosent nominelt i juni, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge.

Sesongjustert falt prisene med 0,2 prosent forrige måned.

Tross i juni har prisene i Oslo likevel steget 6,1 prosent så langt i 2023 og 28,6 prosent de siste fem årene. Gjennomsnittsprisen på Oslo-boliger lå i juni på 6,7 millioner kroner, komfortabelt høyest blant de største byene i landet.

Det tok i gjennomsnitt 30 dager å selge en bolig i juni ned fra 35 dager i mai. Kortest salgstid hadde Oslo med 19 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 57 dager.

På landsbasis falt boligprisene med 1,2 prosent nominelt i juni, mens den sesongjusterte nedgangen var på 0,5 prosent.

– Det er vanlig boligprisene faller i juni, men en sesongjustert utvikling på minus 0,5 prosent indikerer en svak trend, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.