Byggeprosjektet i eksklusive Kristinelundveien på Frogner i Oslo har en lang og konfliktfylt fortid. Byggeprosessen ble påbegynt allerede i 2012 og huset er tidligere anslått å ha en verdi opp imot 150 millioner kroner når det er ferdigstilt.

Nå er eiendommen lagt ut for salg med en prisantydning på 79 millioner kroner. Ifølge Finn-annonsen er det et råbygg med ny infrastruktur som er oppført på tomten.

Kuttet prisen

Ifølge partner Nicolai Valset i Privatmegleren Dyve & Partnere har tilbakemeldingen fra markedet vært at den tekniske verdien på 97 millioner kroner har vært noe høy i forhold til betalingsvilligheten.

– Basert på dette har selger valgt å imøtekomme markedet med en justert prisantydning. Vi har en selger som er motivert for å komme i konstruktive samtaler med potensielt interesserte kjøpere og det foreligger en entreprise for å ferdigstille boligen, sier Valset.

Megleren viser til at eiendomsmarkedet generelt er mer selektivt og rolig nå enn på samme tid i fjor.

– Vi velger likevel å tro at det finnes kjøpere for en slik unik eiendom, selv om noen av våre kunder i dette prissjiktet har flyttet utenlands eller velger andre disposisjoner i disse tider, sier han.

Må sluttføre byggeprosjektet

Valset viser til at som kjøper får man tilgang et prosjekt der alle ulovligheter rundt eiendommen er ryddet opp fra selgers side. Ifølge boligannonsen beskrives prosjektet i Kristinelundveien som i en tidlig del av byggefasen.

– Nå er det opp til den riktige kjøper å sluttføre byggeprosessen av en fantastisk enebolig. Reguleringsprosessen og generelt mulighetene for å få en rammetillatelse til en slik eksepsjonell bolig er betydelig mer komplisert i dag og antagelig teoretisk umulig.

Arkitekt Niels Torp har tegnet boligen i Kristinelundveien og deltatt i den flere år lange prosessen med plan- og bygningsetaten. Dette er en av de få eneboligene Torp selv har vært involvert i. Slik så han opprinnelig for seg huset. (Foto: Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter) Mer...

Tidligere aksjemegler, nå eiendomsinvestor Christian Saure, kjøpte eiendommen i Kristinelundveien høsten 2021.

Ifølge Kristinelundveien 14b as, som eier eiendommen, ble den kjøpt for 57,6 millioner kroner. Dette selskapet eier Saures selskap, Sterna Eiendom, 65 prosent av. Ved inngangen til 2023 hadde Kristinelundveien 14b en gjeld til kredittinstitusjoner på nær 40 millioner kroner. Byggmester Ivar Rune Ansnes og hans selskap eide 25 prosent av eiendomsselskapet.

Dømt for drap

Det var de etterlatte etter Fevziye Kaya Sørebø som solgte eiendommen til Saure. Mannen som nå er dømt for drapet på Sørebø i april i 2021, var tidligere prosjektleder for byggingen av huset og ble hyret inn av Sørebø og hennes mann i 2015. Sørebøs ektefelle døde i 2018 før prosjektet var ferdigstilt.

Prosjektlederen som er siktet for drapet på Sørebø, har erkjent straffskyld. I april i år ble prosjektlederen dømt til 13 og et halvt år i fengsel for drapet. Påtalemyndigheten har anket tingrettens dom hva gjelder straffeutmålingen.

Sørebø og ektemannen kjøpte eiendommen i 2011 for 14 millioner kroner og rev senere 60-tallshuset som opprinnelig lå der. Stjernearkitekt Niels Torp ble hyret inn for å bygge en spektakulær villa i tre etasjer. Helt siden 2012 har Frogner-eiendommen vært i en byggeprosess.

DN og flere andre medier har tidligere omtalt den langvarige byggeprosessen i Kristinelundveien med en rekke innsigelser fra naboer og byantikvaren.