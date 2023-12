Artikkelen fortsetter under annonsen

To hete boligår under pandemien bidro med millioner i provisjoner til landets eiendomsmeglere. I 2022 dabbet boligmarkedet av sammenlignet med året før.

Til tross for at antall boligsalg falt med 10,2 prosent fra året før og boligprisene nær flatet ut mange steder, rant millionene inn for landets best betalte eiendomsmeglere også i fjor.