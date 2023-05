Artikkelen fortsetter under annonsen

Sommerro på Solli Plass er på kort tid blitt en favoritt på Oslos vestkant med hotell, restauranter, barer og spa, etter åpningen i fjor. Petter Stordalen, Varner-brødrene og Aspelin Ramm sto bak ombyggingen av Oslo Lysverkers tidligere lokaler, der det også er flere private leiligheter.

Neste år kan Erling Braut Haaland vifte med den norske flagget fra Solli Plass i Oslo. (Foto: Oli Scarff/AFP/NTB) Mer...

Investor Runar Vatne var blant kjendisene som kjøpte leiligheter i prosjektet. Vatne kjøpte sin leilighet for 27 millioner kroner i noe som åpenbart var en finansiell investering. Vatne la ifølge FA ut leiligheten for salg for 35 millioner i april, etter først å ha fått bud på 34 millioner kroner uten å legge den ut offentlig.

Hjørneleiligheten Haaland nå har kjøpt ligger i 8. etasje i det ti etasjer høye bygget. Den er på 154 kvadratmeter med tre soverom og tre balkonger, og to garasjeplasser følger med. Vatne har oppgradert kjøkken og gulv og lagt inn luftkondisjonering etter at han kjøpte leiligheten.

Se Haalands hilsen til Røkkes Aker-veteran

Leilighetsdelen av Sommerro-prosjektet består av 56 leiligheter. Bjørn Erling Knappskog kjøpte den dyreste leiligheten til 70 millioner. Simen Thorsen, Espen Aubert og to av Varner-barna er blant eierne.

Magasinet Forbes skriver at Haaland tjener 40 millioner dollar i året, 434 millioner kroner etter dagens kurs, og at han nå er den 32. best betalte atleten i verden. Han skal i tillegg ha sponsorinntekter på 130 millioner kroner, skriver magasinet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.