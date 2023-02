Artikkelen fortsetter under annonsen

Klagebunken er omtrent like tykk som før. Men nå er det flere misfornøyde boligkjøpere- og selgere som vinner frem med sine klagesaker mot eiendomsmeglere. Det viser tall DN har innhentet fra bransjens klageorgan, Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.

I 2021 ble meglerforetakene felt for brudd på god meglerskikk i 57 saker. Antallet fellelser steg til 68 i fjor, opplyser nemndens sekretariatsleder, Lena Drønnesund.

Det er en økning på cirka 20 prosent.

Oppgangen kommer etter innføringen av ny avhendingslov i januar 2022. Den stiller strengere informasjonskrav for boligomsetninger i bruktmarkedet. Selgers opplysningsplikt, altså ansvaret for å opplyse om alle kjente mangler, skader og feil ved eiendommen, er strammet inn.

– Kunne vært unngått

Men endringene påvirker også meglerbransjen, som har fått skjerpet sitt rådgivningsansvar, forteller administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Her er det en sammenheng som kan tenkes å utløse flere klager til Reklamasjonsnemnda, sier han

Gjennom fjoråret mottok klagenemnden totalt 333 klagesaker mot eiendomsmeglere, en oppgang fra 321 saker i 2021.

– Eiendomsmeglerne skal, sammen med de bygningssakkyndige, sørge for at selgerne gir alle opplysninger kjøperne kan forvente å få. Erfaringen så langt er at lovendringen bidrar til en vesentlig bedre opplyst handel. Her ligger det en potensielt stor oppside for alle parter, men også en større nedside for meglere og bygningssakkyndige som gjør feil, sier Geving.

Uforsvarlig og rotete håndtering av budrunder, tilbakeholdt informasjon om kostbare utbedringsbehov og feilinformasjon om forhold som påvirker eiendommens verdi, er noen av gjengangerne blant meglere som får refs.

– Selv om mye er på stell, er det rom for forbedring. Som bransje må vi ta på alvor at det store flertall av sakene som havner på klagenemndas bord, handler om opplysningssvikt og saksbehandlingsfeil. Dette er saker som ofte kunne vært unngått ved større grundighet og årvåkenhet, sier Geving.

Befaring fant aldri sted

Én av meglerne som ble felt for feilaktige opplysninger i fjor, var en trondheimsmegler som i juni ble engasjert for å lage en etakst for en fritidseiendom i forbindelse med et arveoppgjør. I verdivurderingen, som megleren laget på oppdrag for én av arvingene, sto det at megleren var på befaring på eiendommen 9. juni.

Men en av de andre arvingene stusset over datoen, og tok kontakt med meglerkontoret. I deres systemer fantes ingen informasjon om befaringen. Senere vedgikk megleren at den påståtte befaringen ikke hadde funnet sted.

Megleren ble klaget inn av søsteren til arvingen som hadde bestilt etaksten. Hun mente hele verdivurderingen fremsto som en vennetjeneste. Hun hevdet også at den feilaktige informasjonen om befaringen var ekstra alvorlig ettersom søsteren hadde prøvd å gi megleren «et undervurdert inntrykk» av hva eiendommen var verdt.

«Det stemmer at megleren ikke befarte eiendommen, og innklagede beklager at det i etaksten ble gitt uriktige opplysninger dette», vedgikk meglerkontoret i sitt tilsvar – og ble regelrett felt for dette av nemnden.

DNB-megler i veistrid

I en annen sak la en boligkjøper 7,5 millioner kroner på bordet for en prosjektert enebolig som var formidlet via DNB Eiendom – etter å ha fått noen viktige forsikringer fra megleren. Så ble det bråk.

Eneboligen lå nemlig i et større boligfelt som skulle få en ny hovedvei. Boligkjøperen sier han derfor rettet konkrete spørsmål til DNB-megleren om nøyaktig hvor veien skulle havne.

– Ettersom noen i klagerens familie er sensitive til støy, var det uaktuelt å kjøpe eiendommen dersom hovedveien skulle gå rett utenfor huset. Megleren informerte blant annet om at hovedveien ville gå et stykke unna klagerens eiendom, og at veien inntil klagerens bolig kun ville brukt som avlastningsvei, forklarte kjøperen til nemnden.

Men da boligen omsider var ferdig oppført, fikk kjøperen vite at «den eneste innkjøringen til det nye boligfeltet vil gå rett utenfor hans bolig».

Han viste til at dette også fremgikk av reguleringsplanen, som hadde blitt vedtatt flere uker før DNB-megleren hadde gitt ham den beroligende informasjonen.

I sitt tilsvar forklarte DNB Eiendom at opplysningene til boligkjøperen stemte med informasjonen megleren innhentet i forbindelse med salgsoppdraget – og at megleren rett og slett ikke visste om de «meget ferske» veiopplysningene som hadde kommet da boligkjøperen rettet sine spørsmål. Det var heller ingenting som tilsa at megleren skulle mistenkt at veiforholdene var endret, mente meglerkjeden.

Men dette holder ikke, ifølge nemnden, som påpekte at boligkjøperens spørsmål kom et halvt år etter at megleren innhentet den opprinnelige informasjonen til salgsoppgaven.

«En megler bør være kjent med at når det foreligger et planforslag, må man ta høyde for at det kan skje endringer», uttalte nemnden, som mener megleren brøt opplysningsplikten ved å gi så bastante forsikringer om veien uten å ha sjekket status. Nemnden fant også at DNB Eiendom var erstatningsansvarlig.

Lavere enn før

Tross fjorårets oppgang i meglere som får smekk av nemnden, har antallet vært betydelig høyere i tidligere år. I 2020 vant for eksempel klagere frem mot eiendomsmeglere i 118 saker.

Fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet sier de «selvsagt» ikke liker fjorårets oppgang, men ser heller ingen alarmerende utvikling. Det gjør heller ikke meglerforbundet.

– Selv om det kan være tilfeldige svingninger fra år til år, er andelen fellelser de siste to årene på et lavere nivå enn tidligere, sier Geving.