Siden åpningen av prestisjeprosjektet Hotell Revier, et steinkast fra Bankplassen i kvadraturen i Oslo, har utelivskonsernet Flott Gjort drevet serveringsstedene på huset. Nå er det slutt.

– Det er ingen dramatikk i at Flott Gjort nå trekker seg ut av Revier. De har gjort en solid jobb, men det er ingen hemmelighet at de har hatt svært ekspansive vekstplaner det siste året. Dette har nok medført at Revier ikke har fått like mye oppmerksomhet som vi mener det fortjener og vi ser det derfor som naturlig å ta grep og overta driften, sier daglig leder Emil Tingulstad i Oro Living i en uttalelse.

Som DN skrev forrige uke har konsernet Flott Gjort kommet opp som en sentral aktør i Oslos uteliv, ved å åpne eller overta en rekke utesteder og restauranter de siste halvannet årene.

Flott er en eksotisk fugl i norsk utelivssammenheng, satt opp med fond, forvalter- og driftsselskap. Bak står et knippe veteraner fra Oslos uteliv, med pengesterke eiendomsinvestorer i ryggen.

Restaurant Savage på baksiden av Revier ble skrytt opp i skyene av DNs anmelder. (Foto: Per Thrana) Mer...

– For stort for oss

Nå er det ferske konsernet i pengetrøbbel, og har fra før stengt to av stedene. Dette inkluderer den kjente restauranten Olympen på Grønland.

Forrige uke var det omtrent 2,7 millioner kroner i inkasso fordelt på omtrent halvparten av de 17 selskapene i fondets portefølje. Da beskrev Flott en krevende og utfordrende situasjon, og fortalte at selskapet var i ferd med å ta vanskelige avgjørelser for å bedre likviditeten. I mellomtiden er det kommet nye krav, og nå er totalen 4,7 millioner kroner, ifølge data fra Dun & Bradstreet.

Store deler av økningen knytter seg Norges største vinbar, Vin Vin i sentrum, der det nå er krav for to millioner til inkasso. Òg til driftsselskapet Revier as, som har gått fra 180.000 kroner til i overkant av en million.

– Vi har dessverre måttet erkjenne at prosjektet er for stort for oss til å ta Revier videre slik det fortjener, og derfor har vi sammen med gårdeier kommet frem til en enighet som sikrer serveringsstedene og arbeidsplassene en lang og trygg fremtid. Fra 1. juni, er ikke lenger Flott en del av Revier. I hodet og hjertet vil vi alltid være der, men ikke lenger på papiret, sier Arnt Andersen, porteføljeforvalter i Flott Gjort i uttalelsen.

Interiørbilde fra Restaurant Savage, som ligger i Hotell Revier. (Foto: David B. Torch) Mer...

– Fin enighet

Flott har hatt ansvar for de forskjellige serveringsstedene og barene i Hotell Revier-komplekset, siden det åpnet i fjor høst. Det er gårdeier, det relativt ferske eiendomskonsernet Oro, som overtar. Driften skal skje gjennom et nytt driftsselskap. Overgangen blir sømløs, for både gjester og ansatte, sier sjefen i Oro Living.

– Tanken er at vi har veldig gode forutsetninger for å utvikle helheten. Dette er en transaksjon der det ligger en verdsettelse fra en tredjepart til grunn. Vi fikk til en fin enighet med selgerne, sier Tingulstad.

Flott Gjort og Oro samarbeider også om Carls – et konsept som skal få tilhold i en 3000 kvadratmeter stor verkstedhall på Carl Berner i Oslo.

«Kulinarisk parademarsj»

Oro overtok Hotell Revier fra investor Asmund Haare, som drev det som boutiquehotellet Grims Grenka siden 2008. Den gang ble det kåret til ett av de beste forretningshotellene i Europa, av britiske Wallpaper.

Etter mange år med underskudd ble pandemien for tung, og Haare overlot stedet til nye eiere, som stengte ned for omfattende oppussing.

I tillegg til 65 rom og leiligheter, er det to restauranter, bar og takterrasse – hittil utviklet og drevet av Flott Gjort.

Tidligere Maaemo-kokk Andrea Selvaggini står bak luksusrestauranten Savage, som fikk 27 av 30 poeng i DNs anmeldelse, og ble beskrevet som en «kulinarisk parademarsj» og en av «Oslos beste gourmetdealer.»

Hotell-veteranen Tingulstad er svært fornøyd med å skulle drive hele Revier-huset fremover.

– Dette prosjektet er en barndomsdrøm som går i oppfyllelse, og jeg tror det blir veldig bra å ta over og utvikle hele huset. Vi er ikke Strawberry, vi bygger opp dette nå, og da blir det litt prøving og feiling. Men nå har vi juni foran oss, og ser frem til noen fantastiske måneder, sier han.