Artikkelen fortsetter under annonsen

Hytta på Vinterbro ved Bunnefjorden utenfor Oslo ble for alvor kjent gjennom tv-serien «Exit», der finanseliten boltret seg.

Nå er den 174 kvadratmeter hytta til salgs i et vanskelig marked. DN har i det siste skrevet om at utbudet av dyre sjøeiendommer er rekordstort.

Onsdag la Eiendom Norge frem statistikk som viser at sjøhytteprisene har falt 7,4 prosent hittil i år.

– Det er ikke sikkert at timingen er optimal, sier eier Bjørn Kringstad, som sier han er spent på eventuelle bud.

Hytta ligger på Vinterbro, ved Bunnefjorden ikke langt fra Oslo. (Foto: Bjørn Kringstad) Mer...

15 minutter fra Oslo

Hytta ble bygget av Kringstad med hjelp av arkitekter fra Drøbak Arkitektkontor i 2014–15. Tomten er på knapt et mål, men siden den er omgitt av et friluftsområde og bratt terreng ligger den meget usjenert til. Trappen på 90 trinn ned til den private bryggen består av til sammen 90 tonn granitt.

– Jeg har lagt både hjerte og sjel i denne hytta, så det er med tungt hjerte jeg selger, sier Kringstad.

Design og materialbruk er eksklusiv, og fritidseiendommen har bare ett soverom, som til gjengjeld har designbadekar og utgang rett til terrassen. Det tar 30 minutter med bil fra Oslo, men bare 15 minutter til sjøs med en rask rib som følger med hytta.

Luftig. Soverom med badekar, terasse og kveldssol. (Foto: Bjørn Kringstad) Mer...

Velger ny livsstil

De siste årene har Kringstad leid ut i store perioder, både til privatpersoner og events, og altså til filminnspillinger, noe han sier er ganske tidkrevende. Han sier koblingen til «Exit» ble brukt aktivt og med suksess da han leide ut hytta.

Kringstad har nå kjøpt en bolig på Ulvøya, etter å ha leid på Nordstrand de siste årene. Han driver til daglig et lite reklamebyrå, og sysler litt med eiendomsutvikling på si.

– Jeg vil ha et enklere liv med mindre administrasjon. Det er heller ikke billig å kjøpe bolig på Ulvøya, sier Kringstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han sier han hadde valget mellom å kjøpe en mindre bolig å bo i og beholde exit-hytta, eller den større boligen på Ulvøya som også kan fungere som fritidsbolig. Han landet på et enklere liv.

– Men det blir jo veldig spennende om det kommer folk på visning, og om jeg får den prisen jeg ber om, sier Kringstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han forklarer at «Exit»-koblingen er tonet kraftig ned i forbindelse med salget.

– Folk som kjøper på dette nivået vil gjerne ha litt diskresjon, sier Kringstad.

Arkitekten bodde i telt mens han bygget hytta si. – Helt overkommelig å gjøre selv Men det folk flest gjør i stedet, er «fryktelig trist». 03:37 Publisert: 06.10.22 — 02:46

.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.