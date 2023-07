Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag formiddag la Eiendom Norge frem boligpristallene for juni. Fasiten ble et prisfall på 1,2 prosent – det første siden desember i fjor.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets tror onsdagens tall kan ha kraft nok til å endre renteutsiktene. Markedet priser inn en rentetopp på mellom 4,25 og 4,5 prosent.

– Jeg tror ikke Norges Bank skal øke så mye som markedet tror. Jeg blir ikke overrasket hvis styringsrenten stopper på fire blank, men Norges Bank kommer ikke til å stoppe før de har tatt tilstrekkelig i, sier Andreassen.

Styringsrenten, som legger grunnlaget for hvor høye boliglånsrenter norske bankkunder kan vente seg, er på sitt høyeste nivå siden 2008. I starten av juni slo sentralbanken til med en dobbeltheving, som ga en styringsrente på 3,75 prosent.

Andreassen tror ikke den fulle effekten av renteøkningen har slått ut enda. Etter en periode med rekordlave renter, kom inflasjonen kraftig tilbake. Den har plaget økonomien og sentralbankene. Prisveksten har vært den sterkeste siden 1980-tallet. Det har samtidig ført til den kraftigste renteoppgangen siden 80-tallet.

Utelukker ikke 4,5 prosent

Sentralbanken har varslet at styringsrenten trolig vil settes opp igjen i august, men markedet åpner for at det kommer ytterligere ett rentehopp til før året er omme.

Hittil har motstanden i norsk økonomi overrasket både økonomer og analytikere, men ikke alle er enige om at boligprisfallet i juni er nok til å stoppe de ventede renteøkningene.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken tror ikke at dagens tall vil sette en stopper for Norges Banks rentehevinger fremover, selv om det merkes at renten begynner å bite.

– Boligprisene falt mer enn Norges Bank har lagt til grunn. De vil nok heve hele veien opp til 4,25 prosent, og vi skal ikke utelukke 4,5 prosent heller, uttalte hun til DN onsdag.

Seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets står også fast på at styringsrenten skal opp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– For Norges Bank sin del betyr ikke det nødvendigvis kutt. Norges Bank må skape en resesjon for å dempe inflasjonen, og det tror jeg vil komme som et sjokk for mange. Det er ikke det mest populære budskapet å komme med, sier han.

Høy styringsrente

Norges Bank hadde anslått at boligprisene ville holde seg uendret fra mai til juni. Andreassen mener fallet er interessant fordi det er et synlig fall.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Norges Bank hadde ikke sett for seg dette før om noen måneder. Likevel er det ikke overraskende, fordi rentene har steget mye. Det er mye dyrere å låne penger i dag, sier Andreassen.

Han åpner for at boligprisene skal fortsette nedover.

– Alle land har kraftige boligprisfall, etter en periode med kraftig prisoppgang. De siste årene har boligprisene i Norge steget med 20 prosent, det er en langt raskere utvikling enn andre land. Nå ser vi også at lageret av usolgte boliger stiger, og det er ingenting som tyder på at det stopper opp, sier Andreassen.

Samtidig peker han på at den reelle kapitalkostnadene vil forbli høye, og det kan skape trøbbel for husholdningene. Han tror altså at prisveksten og lønnsveksten kommer ned, men at rentene vil holde seg oppe.

I løpet av de siste 15 årene har norske husholdninger mer enn doblet gjelden sin. I 2008 hadde norske husholdninger en samlet gjeld på rundt 1850 milliarder kroner, i dag har nordmenn en gjeld på 4300 milliarder kroner, ifølge SSB. I mange andre europeiske land har husholdningene i samme periode senket gjelden sin.

– Det øker risikoen for en hard landing. Det går opp for folk at de burde hatt mindre i gjeld, sier Andreassen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.