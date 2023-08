Artikkelen fortsetter under annonsen

Verdifallet bidrar til et underskudd på 9,2 milliarder svenske kroner før skatt. Eiendommene har nå en verdi på 340 milliarder svenske kroner.

Samlet verdifall siden nedjusteringen begynte i tredje kvartal i fjor er rundt 40 milliarder.

Verdifall og økte rentekostnader gjør at Heimstaden Bostad rykker nærmere S&Ps krav for å beholde trippel B-ratingen.

Kredittratingbyrået krever at Heimstaden Bostad har maks 60 prosent gjeldsgrad for å beholde ratingen. Gjeldsgraden til selskapet er nå på 56,6 prosent, slik S&P beregner dette.

Rentedekningsgraden, driftsresultat (ebitda) delt på rentekostnader, må være på minst 1,8 for å tilfredsstille S&Ps ratingkrav. Per andre kvartal er dette nøkkeltallet 2,1.

I meldingen skriver selskapet at styret er innstilt på å forsvare ratingen med «nødvendige tiltak», som kan være egenkapitalinnskudd og salg av eiendom.

– Tiltak blir løpende vurdert av styret fremover, og vi vil informere markedet hvis det besluttes å øke egenkapitalen. Salg av boliger har vi allerede igangsatt, eksempelvis i Nederland og Danmark. Vi har i dag kommunisert at andelen som kan selges til riktige vilkår vil øke og at det er snakk om privatisering, det vil si salg av enkeltboliger eller mindre porteføljer, skriver kommunikasjonsdirektør Christian Dreyer i en epost til DN.

Tåler ytterligere verdifall

Etter nedskrivningen av eiendom i kvartalet kan selskapet tåle en ytterligere nedskrivning på rundt seks prosent før det får en gjeldsgrad, slik S&P beregner denne, på over 60 prosent, ifølge DNs beregninger. Det tilsvarer et ytterligere verdifall i størrelsesorden 20 milliarder.

Etter hvert som nye eiendommer ferdigstilles, vil det føre til at noen milliarder i eiendomsverdi plusses på. Det motvirker effekten av verdifallet. En økning i netto rentebærende gjeld vil føre til at selskapet tåler et mindre verdifall. Derfor må det legges til grunn et visst slingringsmonn for hvor stort verdifall selskapet kan tåle og likevel holde seg på riktig side av 60-prosentstreken.

Dropper utbytte

Heimstaden Bostad har nå 220 milliarder svenske kroner i gjeld, fordelt på bank- og obligasjonslån pluss hybridkapital.

Når rentenivået stiger, får selskapet stadig høyere rentekostnader etter hvert som fastrenteavtaler utløper og lån med flytende rente gir økte utgifter.

I kvartalet gjorde renten et nytt byks til 2,5 prosent, opp fra 2,2 prosent forrige kvartal.

Inntjeningen fra utleieboligene er ikke stor nok til å dekke utgifter til renter, investeringer og skatt, noe som har gjort at selskapet har avlyst utbyttebetaling for 2023, har DN tidligere omtalt.

På presentasjonen fredag kom det frem at selskapet bremser kraftig investeringene fremover.

Spørsmålet er også om selskapet kan klare å overholde S&Ps ratingkrav knyttet til rentedekningsgraden i tiden fremover. Avhengig av rentenivået fremover, har DN estimert at gjelden må kuttes med opptil 30 milliarder de neste årene for å klare dette.

Hvis gjelden skal betydelig ned, må selskapet ha inn egenkapital fra eierne, eventuelt også nye eiere, siden hverken inntjeningen eller eksisterende kontantbeholdning er stor nok til å banke ned gjelden i betydelig grad. Kontantbeholdningen er drøyt åtte milliarder.

Ivar Tollefsen kontrollerer Heimstaden, som igjen eier 38 prosent av Heimstaden Bostad. Øvrige eiere er forsikrings- og pensjonsselskaper som Alecta og Folksam.