Denne uken omtalte Finansavisen en «analyse» fra en DNB-megler som mente Heimstaden, utleieboligselskapet kontrollert av Ivar Tollefsen, trenger restrukturering og vil mangle 13 milliarder på tampen av 2024.

DNB har ikke analysedekning av Heimstaden. Men Europas nest største utleieselskap har rundt 40 børsnoterte obligasjonslån, inkludert hybridkapital, på rundt 130 milliarder svenske kroner, så det er flere meglerhus i Norden som har analysedekning av Heimstaden på kredittsiden, men altså ikke DNB.

Megleren hadde derfor selv tatt frem kalkulator og excel-ark og laget en 19 sider lang slakt av Heimstaden som han distribuerte til sine kunder.

DNB-megleren forklarer bakgrunnen for «analysen» når DN slår på tråden:

Skape «affærer»

– Dette er en «sales view». Det som skiller denne fra aksje- og kredittanalyser, er at det ikke er DNBs «house view», men reflekterer hva én enkelt person, i dette tilfellet jeg, mener, sier Arin Kamangar, som er obligasjonsmegler ved DNB Markets' kontor i Stockholm.

– Er det vanlig at meglere i DNB lager slike «analyser»?

– Det skjer ganske ad hoc. Det er når det er en situasjon som er interessant å belyse. Det er en måte å generere oppmerksomhet om oss, få i gang en diskusjon med kundene, få i gang omsetning og skape «affærer».

– Er dette noe du må ha godkjennelse for å gjøre fra dine overordnede?

– Det er litt mer frihet til å distribuere slike «sales view» enn analyser. DNB har jo ingen dekning på selskapet, hverken på aksje- eller kredittsiden. Hadde vi hatt det, hadde det vært en risiko for at dette kunne kommet i konflikt med analytikerens syn. Så det gjelder å passe på at det ikke er noen interessekonflikter.

– DNB er jo en stor långiver til Heimstaden?

– Det kan ikke jeg kommentere.

– Har du fått noen negative tilbakemeldinger fra dine overordnede etter at du sendte ut dette?

– Nei, det har jeg ikke.

Har tatt kontakt

På Heimstadens kontor er det imidlertid flere som var over middels irriterte. Kommunikasjonsdirektør Christian Dreyer oppsummerer i en epost til DN:

– Det er spesielt uheldig at en megler i DNB Markets publiserer en slik rapport uten å kvalitetssikre fakta internt og hos oss som selskap. Vi har hatt et møte med DNB-megleren for å korrigere fakta og håper at dette blir gjort, skriver han.

Heimstaden Heimstaden-konsernet eier rundt 160.000 utleieboliger i flere europeiske land, blant annet i Sverige, Tyskland og Norge, til en verdi av 342 milliarder kroner.

Det aller meste av eiendommene og gjelden i Heimstaden-konsernet ligger i datterselskapet Heimstaden Bostad.

Heimstaden Bostad har rundt 215 milliarder i gjeld, inkludert hybridkapital, mens gjelden i morselskapet Heimstaden er cirka 20 milliarder.

Heimstaden Bostad er eid av Heimstaden (38 prosent) og svenske pensjons- og forsikringsselskaper, som Alecta og Folksam (drøyt 62 prosent). Ivar Tollefsen kontrollerer Heimstaden via Fredensborg.

Megleren mener blant annet at Heimstaden Bostad, som er selskapet i Heimstaden-konsernet der mesteparten av eiendommene og gjelden ligger, må restruktureres.

– Basert på objektive vurderinger er det ingen belegg for denne konklusjonen. Den er utelukkende basert på subjektiv vurdering av hva et verdifall på 40–50 prosent fra andre kvartal 2022 vil medføre for selskapets nøkkeltall. Selv om vi er enige i at et slikt verdifall vil medføre behov for restrukturering av balansen, så er et verdifall i denne størrelsen er et helt urealistisk scenario.

Et annet poeng er at selskapet mangler 13 milliarder svenske kroner på tampen av 2024 til å håndtere gjeldsforfall. Megleren legger til grunn at Heimstaden Bostad ikke vil få bankfinansiering.

– Heimstaden Bostad de siste 18 månedene har hentet 40 milliarder svenske kroner i bankfinansiering. Pågående finansieringsprosesser vil snart ha dekket forfall godt inn i 2025 og påstanden blir derfor 100 prosent feil, skriver Dreyer.

DN har lagt frem kritikken for megleren, men han ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer.

DN har også spurt DNB om det er fritt frem for meglere å lage «analyser» og om det er noen kvalitetssikringsrutiner, slik det er med aksje- og kredittanalyser.

– Våre meglere og analytikere har uavhengige markedssyn. Ut over det har vi ingen kommentar, skriver konstituert kommunikasjonsdirektør Kari Vartdal Riise i DNB i en epost.

Dropper utbytte

Selv om megleren, ifølge Heimstaden, har tatt litt vel mye Mølles tran, er det liten tvil om at selskapet har noen utfordrende år foran seg. Rentekostnadene kryper oppover. Inntjeningen er ikke tilstrekkelig til å dekke renter, investeringer og skatt, så kontantbeholdningen, som var på vel åtte milliarder per første kvartal, vil reduseres, skrev DN denne uken.

Det gjør at Heimstaden Bostad nå sier at utbyttet for 2023 må droppes, noe som igjen struper inntektene til morselskapet Heimstaden, som da enten må selge eiendom på Island eller aksjer i Heimstaden Bostad for å håndtere et forfall høsten 2024. Selskapet anså eiendomssalg som mest sannsynlig.