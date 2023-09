Artikkelen fortsetter under annonsen

Ratingbyrået Fitch skriver fredag at Heimstaden Bostad, flaggskipet i Ivar Tollefsens eiendomsimperium, opprettholder BBB-ratingen. Det vil si at selskapet fortsatt regnes som investment grade, altså et selskap ratingbyråene mener har god betjeningsevne.

Fitch har imidlertid satt Heimstaden Bostad under overvåkning med negative utsikter, som vil si at selskapet kan bli nedgradert dersom det ikke tas grep. Fitch begrunner de negative utsiktene med økte rentekostnader og treg reduksjon av gjelden.

Heimstaden Heimstaden-konsernet eier 162.000 utleieboliger i flere europeiske land, blant annet i Sverige, Tyskland og Norge, til en verdi av 347 milliarder kroner per andre kvartal 2023.

Det aller meste av eiendommene og gjelden i Heimstaden-konsernet ligger i datterselskapet Heimstaden Bostad.

Heimstaden Bostad har rundt 220 milliarder i gjeld, inkludert hybridkapital, mens gjelden i morselskapet Heimstaden er cirka 20 milliarder.

Heimstaden Bostad er eid av Heimstaden (38 prosent) og svenske pensjons- og forsikringsselskaper, som Alecta og Folksam (drøyt 62 prosent). Ivar Tollefsen kontrollerer Heimstaden via Fredensborg.

BBB er to hakk over high yield, også kjent som «søppelstatus». Dit vil ikke Heimstaden, fordi det vil føre til at gjeld både blir dyrere og mindre tilgjengelig, ettersom mange kapitalforvaltere ikke får låne ut til selskaper med en slik rating.

Fitch har samtidig nedgradert morselskapet Heimstaden AB, som eier 38 prosent av Heimstaden Bostad, fra BB+ til BB, som vil si at selskapet allerede hadde søppelstatus. Selskapet er satt under overvåkning med negative utsikter, med henvisning til høy gjeldsgrad, økte rentekostnader og utbyttestans fra Heimstaden Bostad.

«En investering Alecta ikke burde ha gjort»

Heimstaden-ledelesen har erkjent at gjelden må reduseres. Heimstaden Bostad må holde rentedekningsgraden, definert som driftsresultat dividert med rentekostnader, over 1,8x. Dette for at selskapet skal unngå en nedgradering fra ratingbyrået S&P. I andre kvartal lå rentedekningsgraden på 2,1x.

Investeringsdirektør Christian Fladeland har tidligere uttalt at de vil satse på eiendomssalg og innhenting av egenkapital, sannsynligvis en kombinasjon. Heimstaden Bostad har en gjeld på 220 svenske milliarder kroner. Swedbank anslår et egenkapitalbehov på rundt 30 milliarder.

Det er lite sannsynlig at Heimstaden AB, som har nok med seg selv, vil spytte inn frisk egenkapital. Flere peker derfor på de svenske pensjons- og forsikringsselskapene, som Alecta og Folksam, som eier 62 prosent av Heimstaden Bostad.

Dagens Industri har imidlertid skrevet en rekke artikler som tyder på at Alecta ikke er fornøyd med Heimstaden-investeringen. Både Alecta og Heimstaden AB eier 38 prosent av Heimstaden Bostad, men Heimstaden AB sitter med over 50 prosent av stemmene, og dermed kontrollen over selskapet.

Alecta har investert rundt 49 milliarder svenske kroner i Heimstaden Bostad, av en total forvaltningskapital på 1200 milliarder svenske kroner. Alecta forvalter penger for 2,8 millioner svenske småsparere.

– Dette er en investering Alecta ikke burde ha gjort, sier Alectas nye toppsjef Peder Hasslev til DI.

Vil endre aksjonæravtalen

Det er først og fremst den «ubalanserte» aksjonæravtalen mellom Alecta og Heimstaden AB som er problemet, sier Hasslev, som mener Alecta har for liten innflytelse og ikke blir kompensert tilstrekkelig for risikoen.

– Dette er ikke en god avtale, og dette er ikke en god situasjon for Alecta, sier Hasslev til DI.

Hasslev mener aksjonæravtalen må endres dersom Alecta skal skyte inn mer penger, og at de har påbegynt forhandlinger med Ivar Tollefsen og hans eierselskap Heimstaden AB. Alecta har allerede engasjert et advokatfirma som skal se på aksjonæravtalen og hvorvidt den kan endres.

– Tro meg, vi vil gjøre alt vi kan for å forbedre vilkårene – alt, sier Hasslev.

Også Alecta-styreleder Ingrid Bonde erkjenner nå at investeringen var en tabbe.

– Styret deler oppfatningen om at investeringene i Heimstaden Bostad aldri burde vært gjort til de vilkårene de ble gjort til, sier hun til DI.

Heimstaden har ingen kommentar til uttalelsene fra Alecta-toppene, skriver kommunikasjonsdirektør Christian Dreyer til DN. Heimstadens investeringsdirektør, Christian Fladeland, har overfor DI tidligere gitt uttrykk for at man trenger en eierandel på rundt 90 prosent dersom aksjonæravtalen skal endres.

Det svenske Finanstilsynet (Finansinspektionen) gransker nå om Alecta har fulgt regelverket i forbindelse med selskapets investeringer i Heimstaden Bostad. Granskningen er blant annet knyttet til aktsomhet og risikostyring.

I vår tapte Alecta 20 milliarder svenske banker på kriserammede amerikanske nisjebanker, noe som førte til at toppsjef Magnus Billing fikk sparken.