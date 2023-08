Artikkelen fortsetter under annonsen

Da Heimstaden Bostad fredag presenterte resultatet for andre kvartal, var budskapet at det ville forsvare sin trippel B-rating ved å hente inn egenkapital, dersom det er nødvendig, og gjennom salg av eiendom.

Selskapet har rundt 220 milliarder svenske kroner i gjeld, inkludert hybridkapital.

Ratingkravet knyttet til selskapets rentedekningsgrad, driftsresultatet (ebitda) delt på rentekostnader, kommer under press når rentene stiger.

Noe må gjøres

Danske Banks kredittanalytikere tror rentedekningsgraden havner under 1,8 så tidlig som i fjerde kvartal i år. Swedbanks kredittanalytiker tror selskapet ikke vil klare dette kravet i løpet av 2024, gitt at selskapet ikke gjør noe.

Heimstaden Heimstaden-konsernet eier 162.000 utleieboliger i flere europeiske land, blant annet i Sverige, Tyskland og Norge, til en verdi av 347 milliarder kroner per andre kvartal 2023.

Det aller meste av eiendommene og gjelden i Heimstaden-konsernet ligger i datterselskapet Heimstaden Bostad.

Heimstaden Bostad har rundt 220 milliarder i gjeld, inkludert hybridkapital, mens gjelden i morselskapet Heimstaden er cirka 20 milliarder.

Heimstaden Bostad er eid av Heimstaden (38 prosent) og svenske pensjons- og forsikringsselskaper, som Alecta og Folksam (drøyt 62 prosent). Ivar Tollefsen kontrollerer Heimstaden via Fredensborg.

Kredittratingbyrået S&P krever i utgangspunktet at selskapet ikke faller under 1,8-grensen. I andre kvartal lå Heimstaden Bostad på 2,1.

Selskapet har tidligere sagt at det er risiko for at det ikke klarer dette kravet, og etter hvert som rentene har steget har det blitt klarere at dette kravet stadig blir vanskeligere å innfri.

Swedbanks kredittanalytiker anslår at Heimstaden Bostad bør få inn rundt 30 milliarder svenske kroner i ny egenkapital. Da vil selskapet også ha en viss buffer ned til 1,8-grensen.

Danske Bank kommer ikke med noe anslag på beløp, men begge trekker frem at når selskapet sier det vil forsvare sin rating så er eierne villige til å stille opp.

Da peker flasketuten på de svenske pensjons- og forsikringsselskapene, som Alecta og Folksam, som eier 62 prosent av Heimstaden Bostad.

– I forbindelse med andre kvartalsregnskapet annonserte vi en forventet rentedekningsgrad på rundt 1,8 for Heimstaden Bostad ved årets slutt. Styret i Heimstaden Bostad har tydelig uttalt målet om å opprettholde BBB-ratingen, med en langsiktig rentedekningsgrad på minst 1,8. Dette kan involvere ny kapital eller eiendomssalg, med spesiell vekt på salg av boliger til private, noe som vil gi et betydelig støtte til rentedekningsgraden, skriver kommunikasjonsdirektør Christian Dreyer i en epost til DN.

Salg av eiendom i gang

Heimstaden, som kontrolleres av Ivar Tollefsen, eier 38 prosent. Dette selskapet vil trolig ikke bidra med noe ny kapital, gitt at det har mer enn nok med å håndtere sine forfall i tiden som kommer.

Heimstaden har allerede begynt å selge ut eiendom på Island, verdsatt til seks milliarder svenske kroner. I andre kvartal solgt selskapet eiendom for 240 millioner.

Heimstaden har allerede begynt å selge ut eiendom på Island, verdsatt til seks milliarder svenske kroner. I andre kvartal solgt selskapet eiendom for 240 millioner.

Selskapet har tidligere uttalt til DN at salg av eiendom på Island er å foretrekke fremfor at Heimstaden skulle selge aksjer i Heimstaden Bostad, som også har vært trukket frem av analytikere som én mulighet for å håndtere forfall.