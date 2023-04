Artikkelen fortsetter under annonsen

I fjor høst varslet Patrik Hall at han ville gå av som sjef for Ivar Tollefsens eiendomsselskap Heimstaden etter mer enn 20 år i selskapet. Hall ble erstattet av driftsdirektør Helge Krogsbøl, men fortsetter som seniorrådgiver og medlem av Heimstadens investeringskomité.

– Patrik har vært en nøkkelfaktor til Heimstadens reise fra et lite Malmö-basert selskap til å bli en pan-Europeisk gigant. At han nå snart overlater toppjobben til Helge gir ham muligheten til å bruke tiden på investorer og investeringer, der Patriks ekspertise vil være viktig, sa eier Ivar Tollefsen i fjor høst.



Under Halls ledelse har Heimstaden vokst til å bli Europas nest største eiendomsselskap, noe han nå har fått belønning for.

– En nøkkelfaktor

Av Heimstadens årsrapport for 2022 går det frem at Hall fikk en samlet godtgjørelse på 30 millioner svenske kroner i sitt siste år som toppsjef, mot «bare» syv millioner svenske kroner året før.

Hovedforklaringen er en bonus på 19 millioner svenske kroner, som ble gitt som takk for god innsats. Ved årsskiftet kostet en svensk krone om lag 96 øre, i dag 100 øre.

– Som administrerende direktør i Heimstaden i 20 år har Patrik vært viktig for at vi i dag er blant de ledende eiendomsselskapene i Europa. Patrik ønsket å gå over i en ny rolle i selskapet ved årsskiftet og selskapet valgte derfor å takke han for mange års flott innsats gjennom en diskresjonær bonus, skriver kommunikasjonsdirektør Christian Dreyer i en epost.

Heimstaden har i dag rundt 160.000 utleieenheter fordelt på ti land, til en anslått verdi på totalt 345 milliarder svenske kroner. Høsten 2021 gjorde selskapet et gigantoppkjøp på over 90 milliarder kroner fra selskapet til den svenske eiendomsmilliardæren Roger Akelius.

Sveits-overføring

Ivar Tollefsen eier 100 prosent av Fredensborg 1994 as. Dette er holdingselskapet øverst i selskapsstrukturen, og selskapet eier tilnærmet 100 prosent i det svenske datterselskapet Heimstaden ab. Dette datterselskapet eier igjen 39,7 prosent av Heimstaden Bostad ab, men det har samtidig 50,1 prosent av stemmene i selskapet.

Nylig ble det kjent at Tollefsen har overført alle b-aksjene i Fredensborg 1994, tilsvarende rundt 90 prosent av aksjekapitalen, til datteren Ninja Tollefsen (37), som har flyttet til Lugano i Sveits.

Ivar Tollefsen står oppført med en ligningsformue på over tre milliarder kroner for 2021. Kapital har beregnet familieformuen til 51,5 milliarder kroner. Basert på dette har Ninja Tollefsen nå fått verdier for anslagsvis 45 milliarder kroner.