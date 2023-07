Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,85 prosent onsdag.

På den annen side stiger oljeprisen 0,6 prosent etter og ha vært nede i et fall på én prosent tidligere på dagen. Ett fat nordsjøolje handles rundt 76.6 dollar, opp over én dollar fra spotprisen ved ukestart.

Ellers endte Asia-børsene med bredt fall mandag. Shanghai-indeksen CSI 300 endte ned 0,6 prosten, mens Japan-indeksen Nikkei 225 falt nær 0,4 prosent. Verst ble det for Hongkong-indeksen Hang Seng som endte ned nær 1,6 prosent.

Produksjonsrekord for Røkke-selskap

Denne uken begynner resultatsesongen. Årets første andrekvartalsrapport på Oslo Børs offentliggjøres torsdag, men enkelte selskaper har allerede kommet med drypp om hva vi kan vente av resultater.

Onsdag morgen gjorde olje- og gasselskapet Aker BP nettopp dette. I en oppdatering kunne selskapet melde at de hadde en produksjon på 480.700 fat oljeekvivalenter per dag i andre kvartal. Dette er ny rekord for det Røkke-kontrollerte selskapet. Aksjen steg marginalt onsdag.

Aler BP legger frem den fullstendige kvartalsrapporten 13. juli klokken 07.00.

Ellers meldte havbruksselskapet Bakkafrost onsdag morgen at selskapet hadde et slaktevolum på 16.000 tonn i andre kvartal, noe som er under siste Infront-konsensus på 20.500 tonn, skriver TDN Direkt. Aksjen falt fra stat, men endte nesten helt flatt.

Fullstendig andrekvartalsrapport legges frem 22. august klokken 06.00.

Lånefinansiering på 305 mill.

Utenom kvartalsoppdateringene meldte Havila Kystruten at rederiet har inngått en finansieringsavtale på 305 millioner euro for å finansiere rederiets fire skip. Aksjen steg seks prosent.

For drøye to uker siden hentet rederiet 65 millioner euro i en rettet emisjon. Det førte til at aksjen stupte.

Videre kom det landbaserte oppdrettsselskapet Kingfish Company med en oppdatering om at selskapet har hentet 32 millioner euro i et konvertibelt lån. Lånet er ment å finansiere fase to av utvidelsen av selskapets anlegg i Nederland. Aksjen var tilnærmet uendret onsdag.

Venter renteheving i juli

14. juni besluttet den amerikanske sentralbanken, Fed, for første gang siden mars 2022 å ikke heve styringsrenten.

Onsdag kveld kommer referatet fra Feds forrige rentemøte. Investeringsbanken SEB skriver i sin morgenrapport at de venter flere rentehevinger fra Fed, og at det kan komme en ny renteheving allerede ved neste rentemøte 26. juli.

Dette støttes opp av en fortsatt lav og synkende arbeidsledighet i USA, kombinert med at den amerikanske økonomien vokste med to prosent i første kvartal. Under en paneldebatt onsdag forrige uke uttalte Fed-sjef Jerome Powell at han ikke ville utelukke flere rentehevinger på rad.