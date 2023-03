Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter noen elleville år med heftig omsetning og prisstigning i hyttemarkedet grunnet pandemien kom bremsene på for fullt i løpet av fjorsommeren. Utover høsten stupte salget av nye hytter, og prisantydningene på brukte hytter ble i mange tilfeller kuttet med rundt ti prosent fra toppen.

Og nå går det fra vondt til verre for salg og igangsetting av nye fritidsboliger. I januar la Boligprodusentene frem en rapport med elendige tall. Alle tallene i februar-rapporten lagt frem torsdag er enda svakere.



68 prosent nedgang i salget

Salget av nye fritidsboliger hittil i år ligger 68 prosent under 2022.

Salget av nye fritidsboliger de siste tre måneder (desember 2022, januar 2023 og februar 2023) var 54 prosent under samme periode året før.

Det viser rapporten Boligprodusentenes Forening la frem onsdag med statistikk for igangsetting og salg av nye fritidsboliger i februar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Nyboligmarkedet er fortsatt i fritt fall

Tynges av renter og strømpris

Dagens Næringsliv har tidligere fortalt at høyere renter og økte strømpriser har vært sterkt medvirkende til nedturen.

Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 2751 enheter, som er 58 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 34 prosent lavere enn i samme periode i 2022.

Igangsatte nye fritidsboliger de siste tre månedene (desember 2022, januar 2023 og februar 2023) var 15 prosent lavere enn i samme periode året før.

Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode var 4755 enheter, som er 16 prosent under forrige tolvmånedersperiode.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.