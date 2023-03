Mange kjøpere og få selgere ved sjøen: – Det er utvilsomt selgers marked Sjøhyttemarkedet er allerede i full gang til tross for vintertemperaturer over det meste av landet. Sist uke ble det solgt en eiendom i skjærgården utenfor Lillesand for over 27 millioner kroner.

2 min Publisert: 29.03.23 — 20.08 Oppdatert: 13 timer siden