Etterspørselen etter hytter vokste seg skyhøy under pandemien. Etter en lang periode med ellevill prisvekst kom bremsene på for fullt inn mot sommeren i fjor, hovedsakelig grunnet svært høye strømpriser, stigende renter og generelt økt kostnadsnivå.

Likevel endte fjoråret i sum med en heftig prisvekst i hyttemarkedet sammenlignet med året før. Norske fjellhytter hadde en gjennomsnittspris på 3,1 millioner kroner i 2022, opp 9,1 prosent fra 2021.

Det viser rapporten for brukte fritidsboliger, lagt frem torsdag av Eiendom Norge i samarbeid med Finn.no og Eiendomsverdi.

Prisene for alle fritidsboligtyper samlet steg med 10,1 prosent i 2022.

Nedtur i fjor vår

Hovedårsaken til den heftige prisstigningen målt år mot år er den heftige prisstigningen på starten av fjoråret. Fritidsboligprisene var i første halvår av 2022 betydelig høyere enn samme tidspunkt tidligere år. Fra sommeren og utover lå prisene nærmere 2020 og 2021-prisene, skriver Eiendom Norge i rapporten.

Gjennomsnittprisene for alle fritidsboliger falt 14,7 prosent fra januar til desember i fjor, og fra pristoppen i mai til nyttår falt prisene 19,4 prosent, ifølge tall fra Eiendom Norge.

– Etter mai i fjor var det et markert skille, og det har det vært et tyngre og tråere marked, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Samtidig understreker han at man ikke må undervurdere den normale sesongvariasjon i denne perioden.

– Men nedturen i mai i fjor var betydelig brattere enn de to foregående årene. Ser vi på året under ett ser man likevel at prisene holder seg ganske jevne ut året ut år, sier Lauridsen.

Lauridsen peker på to ting han mener er tegn på at hyttemarkedet nærmer seg en normalisering:

Gjennomsnittsprisene ble stabilisert mot slutten av fjoråret.

Antall salg så langt i år ligger på tilnærmet normale nivåer.

– Men tror ikke markedet er 100 prosent normalisert ennå. Jeg tror vi kan se et marked som er litt svakere en liten periode fremover, sier Lauridsen.

– Hadde vært høyere priset i fjor

Flere meglere Dagens Næringsliv har snakket med oppgir også at hytteinteressen har tatt seg opp på denne siden av nyttår.

– Det er faktisk veldig hektisk, men markedet er fortsatt svært selektivt, sier eiendomsmegler Stig Svartor i Privatmegleren Lillehammer, som i en årrekke har solgt fritidseiendommer blant annet på Hafjell og Kvitfjell.

Svartor sier han solgte omtrent like mange eiendommer i årets januar som i tilsvarende måned de to foregående årene.

– Eiendommene vi legger ut nå hadde vært høyere priset i fjor og i 2021, sier Svartor, som sier han også har justert ned prisen med fem-seks prosent på flere fritidseiendommer.

Eiendomsmegler Dan Chruickshank i Eiendomsmegler 1 Sandnes sier også at markedet har vært et helt annet etter nyttår.

– I fjor høst solgte jeg rundt halvparten av det jeg pleier. Men nå har snøen kommet og folk er litt tryggere på situasjonen rundt strømpriser og renter. Dermed merker vi at lysten til å sikre seg en hytte er tilbake, sier Chruickshank, som selger en del fritidseiendommer i Sirdal-området.

I 2022 ble det solgt 5989 brukte hytter i Norge – en nedgang på 30 prosent fra 2021.

Dette var de dyreste fjellhyttekommunene i 2022:

Kommune Gj.snittspris, mill. kr. Øyer (Hafjell m.fl.) 6,58 Hemsedal 5,46 Hol (Geilo m.fl.) 5,06 Ringebu (Kvitfjell m.fl.) 4,3 Tinn 4,26 Bykle (Hovden m.fl.) 4,23 Sirdal 4,13 Flå 4 Trysil 3,99 Nesbyen 3,88

Kilde: Eiendom Norge, Finn.no, Eiendomsverdi

Stabilt for dyre hytter

Under pandemiene var det et skifte i antall omsetninger av hytter til en pris over fem millioner kroner. Dette segmentet har mer enn doblet seg i omfang, ifølge Eiendom Norge.

– Gitt at det gis en viss rabatt i formuesskatten for hytter generelt og dyre hytter spesielt kan vi ikke utelukke at noe av veksten i dette segmentet skyldes at formuesskatten generelt sett har økt mye de siste årene og at mange vil redusere formuesskatten gjennom dyre fritidsboliger, sier han.

Historisk svakt salg av nye hytter

Selv om gjennomsnittsprisene i 2022 overgikk året før er det ikke bare toppstemning i hyttemarkedet.

Onsdag la Boligprodusentenes Forening frem en rapport med miserable tall fra markedet for nye fritidsboliger.

I årets januar ble det solgt 49 nye fritidsboliger her til lands, mot 123 samme måned året før. Dette er det svakeste salget av nye fritidsboliger i en januarmåned i statistikkens historie, som strekker seg tilbake til 2012.

Siste 12 måneder har det blitt solgt 56 prosent færre nye fritidsboliger enn i forrige tolvmånedersperiode, ifølge Boligprodusentene.

