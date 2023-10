Artikkelen fortsetter under annonsen

Det blåser hardt for fjellhyttebyggerne. Forrige uke kunne DN fortelle at et entreprenørselskap til en av Hallingdals største hytteutbyggere, Skue bygg, er konkurs etter å ha vært en del av en «hyttebonanza» på Geilo.

I slutten av forrige uke led Buen Fritidsbygg samme skjebne da selskapet ikke klarte å gjøre opp for seg etter et rettsforlik. Rogalands Avis skrev om konkursen først.

Buen Gruppen står dermed helt uten salgskontor på sørvestlandet.

På hjemmesiden til Buen Fritidsbygg heter det at selskapet «har nærmere 200 byggeklare tomter i Sirdal, Knaben og Hovden».

Selskapet ble slått konkurs etter et erstatningskrav på utført byggearbeid som ikke ble betalt. Samtidig har Skatteetaten et krav på 1,7 millioner kroner mot selskapets eier; Buen Gruppen, som oppfører over 100 hytter i året.

«Kartlegging av aktiva»

Bostyrer Andreas Christer Carlbom i advokatfirma Bull Årstad opplyser at kjennelsen av konkursåpningen i Buen Fritidsbygg ble avsagt den 29. september i Sandnes tinghus.

– Saksøker er Bowitz Holding som har rettet et krav på 1.104.215 kroner. Bakgrunnen er et rettsforlik som ble inngått 25. august, sier Carlbom.

Han understreker at det er tatt innledende kontakt med personer rundt selskapet

– Vi arbeider nå med kartlegging av aktiva.

Forlik uten betaling

Flere som kjøpte hytte av Buen Fritidsbygg på Knaben, mellom Sirdal og Setesdal, har reagert på bygghåndverket.

Rolf Jørgen Bowitz har gått i bresjen blant hytteeierne.

– Hytta på Knaben skulle koste 5,5 millioner kroner inkludert garasjen, forteller han.

Bowitz sier at han oppdaget mange byggefeil og krevde totalt to millioner i erstatning pluss renter fra Buen Fritidsbygg.

– I vår hytte ble det gjort flere store konstruksjonsfeil med blant annet fukt i betongen. Hele gulvet må tas opp. Det er gjennomgående gjort dårlig arbeid, sier han.

– Hele gulvet må tas opp, sier hytteeier Rolf Jørgen Bowitz. (Foto: Rolf Jørgen Bowitz) Mer...

Bowitz viser til en befaringsrapport av Takst Team som fastslo at bare utvendig arbeid utgjorde over 1,1 million kroner.

Han inngikk i august forlik med Buen Fritidsbygg at han skulle få 1,1 million i erstatning. Men pengene kom ikke, og han slo deretter selskapet konkurs.

– Min store frustrasjon er at her sitter folk som har spart store summer for å kjøpe en fin hytte og så ender det i store reklamasjoner. Det er mange som er rammet, sier Bowitz.

Også hyttekjøper Ken Arve Jonassen har vært veldig misfornøyd etter hytteinvesteringen.

– Det har vært et mareritt fra ende til annen, sier han og legger til at han krevde to millioner i erstatning.

– Vi ble i et rettsforlik enige om en erstatning på en million kroner i september, sier Jonassen som nå vil sende kravet til boet.

«Det lot seg ikke gjøre»

Administrerende direktør Gunnar Aarhus i Buen Gruppen understreker at konkursen i datterselskapet ikke får følger for gruppens øvrige virksomheter.

– Buen Fritidsbygg er et selskap vi tok over for noen år siden og konverterte gjeld og med kun en ansatt, sier han.

I fjor omsatte Buen Fritidsbygg for 10,1 millioner og hadde et driftsresultat på minus 4,4 millioner kroner.

Han opplyser at det ble forsøkt å inngå forlik med selskapet Bowitz Holding for å unngå konkurs, men at det ikke lot seg ikke gjøre.

Aarhus sier at det var uenighet om omfanget og verdisettingen som lå til grunn for kravet.

– Hytta til den aktuelle kunden fremstår i dag som en flott hytte, legger han til.

Buen Gruppen ble etablert for 50 år siden hvor formålet var produksjon av moderne reisverkshytter til det norske markedet. I fjor omsatte morselskapet Buen Gruppen as for 129 millioner og oppnådde et driftsresultat på 3,8 millioner kroner.

– De siste årene har vi oppført mellom 100 og 150 hytter. I år blir det færre.

– Vil konkursen av Buen Fritidsbygg ramme andre selskaper i Buen-systemet?



– Nei, det gjør det ikke. Men vi har ikke lenger et salgsledd i Rogaland/Agder-området.

– Skatteetaten har et krav på 1,7 millioner mot Buen Gruppen. Hva skjer med den?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Men klarer dere å betjene skattekravet?

