Teknologigründer og foredragsholder Isabelle Ringnes og hennes samboer Skage Grønneberg har nylig gått til innkjøp av et hus på Malmøya i Oslo kommune.

Boligen, som har et bruksareal på 159 kvadratmeter, ble bygget i 1887, og har egen strandlinje med brygge. Boligen hadde en prisantydningen på 19 millioner kroner da den ble lagt ut på det åpne markedet, men paret betalte 17,6 millioner kroner, viser kjøpsdokumenter.

At det hele ligger en 15 minutters kjøretur unna Oslo sentrum, sørover på Mosseveien langs Oslofjorden, er trolig sterkt medvirkende til eiendommens høye verdi.

Det kan se ut til at paret har tenkt å leie ut boligen i opptil to år, for 35.000 kroner i måneden, viser en utleieannonse fra Grønneberg.

DN har ikke lyktes med å få en kommentar fra Ringnes.

Ikke første gang

Det er ikke den første boligen Ringnes kjøper bolig i området. I 2019 kjøpte hun en eksklusiv villa på Ormøya til 17,2 millioner kroner. Denne boligen hadde havutsikt – men ikke strandlinje og brygge. Under ett år etter kjøpet ble villaen lagt ut til salgs igjen.

Isabelle Ringnes Født: 1988 Stilling: Gründer, foredragsholder, skribent og styremedlem

I 2020 kjøpte Ringnes et hus i samme området for 24 millioner kroner, som hun fortsatt står oppført som eier av.

Arving

Gründeren står blant annet bak initiativet Hun spanderer (Equality Check), som jobber for likestilling og mangfold i arbeidslivet. I fjor ble det klart at hun trakk seg ut av prosjektet, men fortsatte som eier.

I 2021 sto hun oppført med en inntekt på 64,7 millioner kroner – og en rekordhøy formue på 735,7 millioner kroner.

Ringnes er datter av eiendomsinvestor Christian Ringnes.