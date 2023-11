Artikkelen fortsetter under annonsen

Høye rentekostnader gjør at Heimstaden Bostad har avlyst utbyttebetaling for 2023. Det betyr at Ivar Tollefsens Heimstaden, som eier 38 prosent av Heimstaden Bostad, ikke får noe ordinært utbytte tidlig i 2024.

Og når utbyttet uteblir, så fører det til at inntektene til Heimstaden barberes kraftig. Det fører igjen til at selskapet får problemer med et av lånekravene.

Milliarder detter ut av regnskapet

Selskapet må ha en rentedekningsgrad, inntjening delt på rentekostnader, på minst 2,0. Men når store deler av inntjeningen faller bort, vil ikke selskapet klare dette kravet i første kvartal 2024.

Rentedekningsgraden beregnes basert på 12 måneders rullerende resultat. Til og med fjerde kvartal i år vil selskapet klare dette kravet med glans, takket være inntekter på nesten fire milliarder fordelt på utbytte og et aksjesalg i første kvartal i år.

Men når disse milliardene forsvinner ut av resultatet i første kvartal 2024 vil rentedekningsgraden falle under 2,0 med god margin og ligge der i flere kvartaler fremover.

Utbyttestopp

Å bryte dette lånekravet har to konsekvenser: Heimstaden kan ikke utbetale utbytte til Fredensborg, Tollefsens selskap. Og Heimstaden kan ikke øke belåningen.

Men dette vil neppe være aktuelt for selskapet uansett, så i praksis har det ikke stort å si.

Et brudd med lånekravet utløser ikke noe mislighold, som ville vært langt mer dramatisk.

Heimstaden har rundt 20 milliarder svenske kroner i gjeld, inkludert hybridkapital som i praksis er evigvarende lån.

Ivar Tollefsen kontrollerer Heimstaden-konsernet, Europas nest største utleieboligselskap.

Selge aksjer?

Men det er en forholdsvis enkel løsning på problemet:

Dersom Heimstaden selger aksjer i Heimstaden Bostad, vil det føre til at inntjening øker og rentedekningsgraden kan igjen komme over to. Aksjepostens bokførte verdi er 45 milliarder svenske kroner.

Heimstaden Heimstaden-konsernet eier 163.000 utleieboliger i flere europeiske land, blant annet i Sverige, Tyskland og Norge, til en verdi av 339 milliarder kroner per tredje kvartal 2023.

Det aller meste av eiendommene og gjelden i Heimstaden-konsernet ligger i datterselskapet Heimstaden Bostad.

Heimstaden Bostad har rundt 220 milliarder i gjeld, inkludert hybridkapital, mens gjelden i morselskapet Heimstaden er cirka 20 milliarder.

Heimstaden Bostad er eid av Heimstaden (38 prosent) og svenske pensjons- og forsikringsselskaper, som Alecta og Folksam (drøyt 62 prosent). Ivar Tollefsen kontrollerer Heimstaden via Fredensborg.

Det vil være tilstrekkelig å selge aksjer for rundt en halv milliard, ifølge DNs beregninger.

Kommunikasjonsdirektør Christian Dreyer skriver i en epost:

– Heimstaden har hele tiden hatt en ambisjon om å gradvis redusere sin eierandel i Heimstaden Bostad i takt med selskapets utvikling. Heimstaden er økonomisk solid uavhengig av utbytte fra Heimstaden Bostad i 2024. Forutsetningen for et nedsalg er en god pris på aksjene, ikke å unngå å falle under en rentedekningsgrad på 2,0.

– Denne grensen har ingen praktisk konsekvens for Heimstaden, siden vi allerede har meddelt at vi ønsker å redusere belåningsgraden. Heimstaden Bostad fortsetter å levere gode driftsresultater, og vi forventer det vil fortsette i årene som kommer og at utbytter igjen vil bli gjenetablert.

DN har tidligere skrevet at aksjesalg kan være aktuelt for at Heimstaden skal klare å kvitte seg med et hybridlån på 4,5 milliarder til ti prosent rente som kan kjøpes tilbake i oktober 2024. Renten ligger an til å hoppe opp med ytterligere 2,5 prosentpoeng neste høst, så derfor er det aktuelt å kvitte seg med hybriden.

Redusert eierandel

Hvis Heimstaden vil selge aksjer i Heimstaden Bostad, er de øvrige eierne, svenske pensjons- og forsikringsselskaper, aktuelle kjøpere.

Heimstaden Bostad er også i diskusjoner med aksjonærene om et mulig egenkapitalinnskudd. Også her peker flasketuten på svenskene.

Et eventuelt aksjesalg og egenkapitalinnskudd vil også redusere Heimstadens eierandel i Heimstaden Bostad fra dagens 38 prosent. Hvor mye eierandelen reduseres, avhenger av prisen svenskene og eventuelt andre interessenter er villige til å akseptere.

Den største svenske eieren i Heimstaden Bostad, pensjonsselskapet Alecta som også eier 38 prosent, er misfornøyd med aksjonæravtalen og har sagt at det må endringer til hvis de skal bla opp.

Nevnte kapitalinnskudd kan bli et supplement til selskapets planlagte salg av utleieboliger for 20 milliarder svenske kroner for å beholde trippel B-ratingen.

Salgssummen skal brukes til å nedbetale gjeld og dermed redusere rentekostnadene slik at rentedekningsgraden i Heimstaden Bostad bedres.