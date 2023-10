Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var 6. oktober at Heimstaden meldte om salg av selskapets islandske utleieleiligheter. Kjøper var Fredensborg, som eier Heimstaden. Fredensborg er igjen kontrollert av Ivar Tollefsen. Planen var at utleieboligene skulle selges videre til en ekstern kjøper.

Nå ser det ut til at Tollefsen har en slik kjøper for hånden: Den islandske fondsforvalteren Stefnir er ifølge islandske Vidskiptabladid i forhandlinger med Fredensborg.

Stefnir har en rekke fond innen ulike aktivaklasser, som aksjer og obligasjoner, og planen er at utleieleilighetene skal struktureres i et fond der islandske pensjonsselskaper går inn med penger.

Intensjonsavtale

Kommunikasjonsdirektør Christian Dreyer sier følgende:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Fredensborg og Stefnir har inngått en intensjonsavtale, og Stefnir har startet en due diligence-prosess.

Ved å selge til Fredensborg, fikk Heimstaden en rask exit fra det islandske markedet. Heimstaden kvittet seg med cirka tre milliarder i gjeld knyttet til eiendommene pluss at det fikk 1,5 milliarder for aksjene i det islandske eiendomsselskapet.

Heimstaden Heimstaden-konsernet eier 162.000 utleieboliger i flere europeiske land, blant annet i Sverige, Tyskland og Norge, til en verdi av 347 milliarder kroner per andre kvartal 2023.

Det aller meste av eiendommene og gjelden i Heimstaden-konsernet ligger i datterselskapet Heimstaden Bostad.

Heimstaden Bostad har rundt 220 milliarder i gjeld, inkludert hybridkapital, mens gjelden i morselskapet Heimstaden er cirka 20 milliarder.

Heimstaden Bostad er eid av Heimstaden (38 prosent) og svenske pensjons- og forsikringsselskaper, som Alecta og Folksam (drøyt 62 prosent). Ivar Tollefsen kontrollerer Heimstaden via Fredensborg.

Når Fredensborg etter planen skal selge eiendommene videre, skal Heimstaden få ytterligere en snau milliard, pluss litt til avhengig om endelig salg ender med en god pris.

Pengene fra salget skal blant annet brukes til å nedbetale obligasjonslån som forfaller. Etter Island-exiten vil selskapet ha rundt 15 milliarder i gjeld, inkludert hybridkapital.

Heimstaden vil få et regnskapsmessig tap på 400 millioner på salget. Eiendommene, drøyt 1600 utleieleiligheter, er bokført til rundt seks milliarder i regnskapet for andre kvartal.

Til salgs

Heimstaden iverksatte salg av eiendom på Island etter at datterselskapet Heimstaden Bostad har skrudd igjen utbyttekranen. Utbytte fra datterselskapet har vært Heimstadens viktigste inntektskilde.

Heimstaden Bostad presses av stadig høyere rentekostnader og planlegger også å selge eiendom for å klare å beholde trippel B-ratingen. DN har tidligere anslått at gjelden må kuttes med opp mot 30 milliarder for å klare ratingkravet.

Heimstaden Bostad har 220 milliarder i gjeld, inkludert hybridkapital. Ved å selge eiendom skal gjelden kuttes og dermed reduseres rentekostnadene. Eiendomsverdiene er 340 milliarder per andre kvartal.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.