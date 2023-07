Artikkelen fortsetter under annonsen

I mai skrev DN at milliardæren Kenneth Sandvold leier ut sin ærverdige Frogner-villa til 200.000 kroner i måneden. Nyheten kom etter at Sandvold-familien flyttet til Sveits før jul.

Til tross for at murvillaen i Tidemands gate har et bruksareal på nær 750 kvadratmeter, kan det ut fra Finn-annonsen å bedømme se ut til at Sandvold har fått lite napp. Nå har han nemlig justert ned månedsleien fra 200.000 kroner til 150.000 kroner.

Villaen forblir likevel i en særegen prisklasse. Til sammenligning er det nest dyreste utleieobjektet på Finn i Oslo en villa på 350 kvadratmeter til 70.000 kroner i måneden – også på Frogner.

– Akkurat dette segmentet er et litt sært segment. Jeg har selv en del boliger i denne prisklassen, men 90 prosent av det legger jeg aldri ut i markedet. Dette er boliger som går «off market», sier daglig leder Ola Sisselberg i Sem & Johnsen Eiendomsmegling.

Han har 21 års erfaring med utleie av denne typen eiendommer.

Familien Sandvold eier villaen, men har nå flyttet til Sveits.

Bra trykk

Selv om Sandvold kan se ut til å slite med å få leid ut villaen, er det i perioden påske til begynnelsen av august at dette segmentet opplever størst pågang, ifølge Sisselberg.

Han har allerede sikret tre leieavtaler med en månedsleie på mellom 90.000 og 120.000. Onsdag denne uken hadde han en visning for en bolig på Holmenkollen med en månedsleie på 160.000 kroner.

– Så nå er det et relativt bra marked for de eksklusive eiendommene.

Sandvold har imidlertid én utfordring, mener Sisselberg. Ifølge Finn-annonsen forsøker Bik Bok-gründeren å leie ut villaen privat.

– Det er kanskje noe jeg ikke ville anbefalt. Flere av disse kundene er ambassader, og stort sett foretrekker de at det går gjennom en profesjonell aktør, forklarer han.

Fjernet annonsebeskrivelse

Boligen ble, ifølge eiendomsregisteret, kjøpt av Bik Bok-gründer og eiendomsinvestor Kenneth Sandvold og kona Yvonne Sandvold i 2014 for 34 millioner kroner.

Finn-annonsen er blottet for beskrivelser, og ber interesserte ta kontakt for mer informasjon og flere bilder. Da DN først skrev om villaen beskrev annonsen eiendommen som en eksklusiv villa, som ligger et par steinkast unna Vigelandsparken og Frogner stadion.

Det er ikke kjent hvor lenge annonsen har ligget ute. Etter det DN er kjent med, ble annonsen oppdatert i februar i år.

Ifølge søknader sendt til Plan- og bygningsetaten ble det i 1994 oppført et innendørs svømmebasseng. Selv har Sandvold-paret bygget en egen terrasse og installert en personheis i boligen. Eiendommen ble bygget i 1911, og er oppført på Byantikvarens gule liste.

Familieflytting

I mars ble det kjent at Sandvold-paret tok med sin yngste datter og flyttet til Sveits.

– Vi er en sammensveiset familie som i fellesskap kom frem til beslutningen om å flytte. Alle stortrives i vår nye tilværelse, og vår yngste datter er allerede godt etablert på skole og i idrett. Utover dette har jeg ingen kommentar, skrev Yvonne Sandvold i en melding til DN.

Parets utflytting ble kjent kort tid etter at de to eldste barna, Joachim Sandvold (34) og Rikke Sandvold (30), meldte flytting til Zürich. Hele familien har nå adresse i Zürich-området.

Den nest eldste sønnen Mikkel Sandvold (33) er riktignok fortsatt bosatt i Norge, og har sammen med sine to andre søsken en eierandel i familieselskapet Sandvoldgruppen. Det er likevel far som med sine 40 prosent har den største andelen, ifølge Finansavisen.