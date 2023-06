Artikkelen fortsetter under annonsen

Da industribygger Kjell Inge Røkke (64) utvandret til Sveits høsten 2022, ga han samtidig syv boliger i gave ekskona Anne Grete Eidsvig, deriblant den enorme strandeiendommen på Konglungen i Asker kommune.

Samtidig beholdt Røkke et knippe eiendommer. Ifølge eiendomsregisteret står han fortsatt oppført som eier av den spektakulære hytta på Oppdal, som nå er under oppgradering, en tomt på Skøyen i Oslo der det tidligere har vært planlagt oppført et bygg med syv leiligheter for salg, to leiligheter i Molde samt en liten veistubb på Konglungen der Eidsvig er oppført som medeier.

Talsperson Atle Kigen opplyser på vegne av Røkkes private investeringsselskap, TRG, at Skøyen-tomten har vært eid av TRG i flere år. Eierskapsendringen er ikke tinglyst, men det er utstedt en urådighetserklæring, ifølge Kigen. Han opplyser også at eiendomsoverdragelsen av veistubben på Konglungen ved en inkurie ennå ikke er tinglyst.

Kjell Inge Røkke har lagt ut sine to Molde-leiligheter for salg. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold) Mer...

Prisen er doblet

Nå har Røkke lagt ut begge Molde-leilighetene for salg. Sist uke la han ut en 253 kvadratmeter stor leilighet i Bjørnstjerne Bjørnsons veg 19 med en prisantydning på 15 millioner kroner. Penthouseleiligheten har utsikt mot sjøen, fjellene og Aker stadion. Det siste kan komme godt med hvis man er Molde FK-supporter.

Røkke ga 7,5 millioner kroner for leiligheten i 2004.

Leiligheten rommer blant annet fire soverom og tre bad, og strekker seg over store deler av toppetasjen, ifølge annonsen.

Leiligheten er sørvestvendt og ligger i øverste etasje. Aker stadion til venstre i bildet. (Foto: Espen A. Istad/Studio Istad) Mer...

Leiligheten disponerer en privat lukket garasje, samt en plass i felles garasjeanlegg.

«Beliggenheten er å anse som en av byens beste med kort vei til sentrum med alle servicefasiliteter, Aker stadion og Moldebadet for å nevne noen», skriver megleren i annonsen.

Tirsdag la han også ut den siste eiendommen han eier i Molde for salg. Det er en tre roms leilighet i samme bygg med en prisantydning på 4,5 millioner kroner.

Eiendomsmegler Anders Sæternes i Møremegling, som håndterer salget av begge leilighetene, ønsker ikke å gi noen kommentar, og henviser til annonsene.

Røkke har aldri disponert Molde-leilighetene selv, hans foreldre har hatt tinglyst eksklusiv bruksrett på disse.

I Kapitals siste oversikt over Norges 400 rikeste ble Kjell Inge Røkkes reelle formue anslått til 43,5 milliarder kroner.

Kjell Inge Røkke har mesteparten av sine verdier i industrikonsernet Aker, der han gjennom investeringsselskapet TRG er soleklart største aksjonær. Oslo Børs-noterte Aker ASA har en markedsverdi på rundt 44 milliarder kroner.

Bosatt på leilighetsresort

Røkke er registrert bosatt i Via Roncone 22 i Lugano i Sveits. Det er også adressen til leilighetsresorten «Collina d’Oro».

Der har han fått selskap av en rekke andre Sveits-utflyttere, deriblant datteren Elisabeth Monsen Røkke (36).

Hun har endret postadresse fra Huk Aveny på Bygdøy i Oslo til Sveits, endringen ble registrert 8. mai, men hun er fortsatt ikke registrert som utvandret.