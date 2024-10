Kjøpte luksusvilla for 64 mill. – saksøker selger etter at det rant inn vann fra taket

Et av fjorårets dyreste eiendomskjøp får et rettslig etterspill. Eiendomsmegler Torgeir Wemmestad-Haaland kjøpte luksusvilla i Oslo, men saksøker selgeren for en vannlekkasje. Selger avviser alt.