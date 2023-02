Artikkelen fortsetter under annonsen

Boligbyggerlaget måler en januar-prisvekst på brukte Obos-boliger på syv prosent i oslo, og 5,5 prosent på landsbasis.

– Prisene pleier å stige i januar, men dette var mer enn vanlig, sier Obos-sjeføkonom Sissel Monsvold.

Stigende renter og dyrtid satte boligprisene i utforbakke i andre halvår av 2022. Obos-boliger ble heller ikke skånet, og i desember alene falt snittprisene med 4,2 prosent i hovedstaden – mye mer enn normalt.

Monsvold mener det kraftige prishoppet må sees i lys av høstens nedgang.

Januar er historisk årets aller sterkeste måned i det norske boligmarkedet. De siste ti årene har Obos-boliger i hovedstaden i snitt blitt 3,9 prosent dyrere i løpet av måneden.

Lånevillige banker

At årets januaroppgang er mye sterkere, kan dels skyldes oppmykningen av boliglånsreglene fra nyttår, tror sjeføkonomen.

– Dette kan tyde på at mange valgte å utsette leilighetskjøpet til over nyttår, i påvente av oppmykingen i utlånsforskriften. Den bidrar til at flere kan få låne mer enn før, sier Monsvold.

Kravet til såkalt stresstesting i utlånsforskriften har pålagt banker å påse at låntagere tåler en renteoppgang på fem prosentpoeng. Etter rentehoppene i fjor høst fremstod dét kravet som en stadig større flaskehals, og flere lånesøkere fikk enten avslag eller beskjed om å selge boligen før de kunne få innvilget lån. Men før jul besluttet regjeringen å senke stresstestkravet til tre prosentpoeng fra januar, og blant økonomer er det bred enighet om at dette vil gi flere innvilgede finansieringsbevis – som igjen gir etterspørselsiden et løft.

Samtidig er rentenivået fortsatt stigende. Norges Bank planlegger en ny renteheving i mars, sannsynligvis på 25 basispunkter. Flere økonomer tror det også kan komme nok en heving i juni før rentetoppen er nådd.

Høye levekostnader – med matpriser som onsdag gjorde et nytt hopp – bidrar også til avmålte forventninger for boligprisutviklingen i 2023. Selv tror Monsvold at prisveksten frem mot sommeren vil bli svakere enn normalt.

Tror fortsatt på prisfall i år

– Vi anslår at prisene ved utgangen av året vil være rundt to prosent lavere enn i desember 2022 på landsbasis. I Oslo tror vi på rundt tre prosent prisfall. Renteøkningen slår hardere i hovedstaden som følge av høye boligpriser og høy gjeld, sier hun.

Obos registrerer flere omsetninger i januar 2023 enn foregående år, og omtaler aktiviteten i markedet som «kraftig opp»,

Ifølge meglerbransjen har mange boligkjøpere kommet ned fra gjerdet etter nyttår, blant annet fordi nedjusterte lånekrav gjør det enklere å skaffe finansieringsbevis. På senhøsten møtte mange stengte dører i banken, ifølge bransjen.

På fredag slipper Eiendom Norge januar-fasiten for hele bruktmarkedet.

