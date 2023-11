Artikkelen fortsetter under annonsen

«Det er anført at totalkostnadene i prosjektet er blitt for store, og vist til at Samuelsen hadde et budsjett for oppussingen på MNOK 20 som ikke er overholdt, og at tiltak som riving av bad og flytsparkel burde vært frarådet. Videre er det vist til at boligen ble kjøpt for MNOK 9,9 og at den nå er taksert til MNOK 7», står det i en dom fra Agder tingrett.

Samuelsen krevde millionerstatning fra interiørarkitekten, men nådde ikke frem.

Forventet ikke verdiøkning

Sebastian Samuel Samuelsen (30) kjøpte boligen i hjembyen Tvedestrand i 2021. Det var samme året som kryptoformuen hans gikk i taket. Ifølge ligningen var formuen hans 405 millioner kroner og inntekten på 67 millioner kroner det året.

Han igangsatte straks etter huskjøpet en omfattende renovering av boligen og installerte også et syvtonns hvelv i næringseiendommen han eier i nærheten av boligen.

Da DN møtte kryptoinvestoren Sebastian Samuel Samuelsen utenfor boligen i Tvedestrand i desember i fjor, hadde han nylig anskaffet seg ny bil, en Lamborghini Urus til 3,5 millioner kroner. (Foto: Sondre Transeth) Mer...

Men så skar det seg mellom Samuelsen og interiørarkitekten Loop R. Andersen. I en dom fra Agder tingrett er Samuelsen dømt til å betale vel 3,4 millioner kroner til interiørarkitekten. I tillegg kommer hans egne saksomkostninger.

«At én av to takster anslår at dens nåværende verdi av boligen er lavere enn kjøpesummen, kan etter rettens syn ikke utgjøre et tap all den tid boligen ikke er ferdigstilt. Det bemerkes også at Samuelsen og samboeren begge har forklart at de ikke hadde noen forventning om at boligen skulle stige i verdi gjennom oppussingen, men at de pusset opp for å gjøre boligen til «deres»», heter det i tingrettsdommen.

Til Fædrelandsvennen sier interiørarkitektens advokat Jørgen Birkeland at «mine klienter er lettet og glade for resultatet, ikke minst for å bli trodd av tingretten i det de fortalte».

Samuelsens advokat, Anders Folkman, sier til samme avis at saken vil bli anket.

Nå rives arkitektens signalbygg ved ett av Norges mest trafikkerte veikryss Gert Walter Thuesens signalbygg har stått ved Sinsenkrysset i over 50 år, men nå er det slutt: – I aller øverste liga i norsk betongarkitektur, sier arkitekturprofessor. 04:06 Publisert: 13.11.23 — 02:08

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.