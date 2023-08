Artikkelen fortsetter under annonsen

– Utleieprisene fortsatte å stige i andre kvartal, men veksten er noe svakere enn hva vi har hatt det siste året. Vi venter at veksten vil vedvare fordi etterspørselen etter utleieboliger er sterk for øyeblikket blant annet på grunn av flyktningstrømmen fra Ukraina. I tillegg er utleietilbudet blitt betydelig redusert de siste årene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Den sterkeste utviklingen erfarte området Stavanger/Sandnes med en vekst på intet mindre enn 11,2 prosent i årets andre kvartal. I Oslo og Trondheim steg leieprisene med henholdsvis 1,6 og 1,5 prosent – verre var det for Bergen hvor prisene sank med 1,7 prosent.

– Det siste året har vi sett en historisk sterk vekst i leieprisene. Stavanger og Sandnes og Oslo leder an i utviklingen. I Stavanger og Sandnes har leieprisene steget med hele 13,2 prosent, mens de har steget 10,1 prosent i Oslo. I Trondheim og Bergen er vekst siste år mer moderat med 5,3 og 4,2 prosent, sier Lauridsen.

Tilbudet er gått ned

Antall boliger til utleie på Finn.no i de store byene andre kvartal var 2867 opplyser Eiendom Norge. Hvorav 1404 var lokalisert i Oslo, 614 i Bergen, 552 i Trondheim og 297 i Stavanger Sandnes.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Prisveksten i Oslo var på magre 1,5 prosent i andre kvartal – i Stavanger/Sandnes var den hele 11,2 prosent. (Foto: Per Thrana) Mer...

– Sammenlignet med før pandemien er utleietilbudet i de store byene redusert, og det spesielt i Oslo og Stavanger og Sandnes. Flere av Eiendom Norges medlemmer melder om at dette skyldes at mange solgte sine utleieboliger under pandemien på grunn av et svakt leiemarked den gang, i kombinasjonen med økt formuesbeskatning av sekundærbolig og høyere rente.

– Et lavere tilbud vi gi høyere priser, og det er bekymringsfullt at utbudet er så lavt inn tredje kvartal. Tredje kvartal er normalt det kvartalet med størst aktivitet i utleiemarkedet, sier Lauridsen.

Snøballeffekt

Husleieloven åpner for at utleier kan justere leieprisen i henhold til økningen i konsumprisindeksen hver tolvte måned.

– Det er sannsynlig at mange nå justerer husleiene, og vi risikerer en leieprisinflasjonsspiral, sier Lauridsen.

DNs Anita Hoemsnes om boligmarkedet : – Nå kan trenden snu Boligmarkedet fortsetter å overraske. Mange har trodd boligprisene skulle falle i år. Det har de ikke gjort, men nå kan trenden snu, forklarer DNs kommentator Anita Hoemsnes. 01:35 Publisert: 22.06.23 — 11:56

– Høyere rente øker avkastningskravet for utleiere og gir i neste omgang økte leiepriser. Deretter påvirker leieøkningene kpi fordi leieprisene i praksis utgjør nærmere en femtedel av kpi. Økt kpi gir høyere rente, samtidig som kpi og husleiene kan drive hverandre gjensidig gjennom anledning i husleieloven til å kpi-justere husleiene, forklarer han.

Lauridsen mener det gir grunnlag for at sentralbanken må trå mer varsomt i sine rentebeslutninger.

– Renten virker med en stor forsinkelse, og den har negativ innvirkning på tilbudssiden fordi den både demper boligbyggingen og tilbudet av leieboliger.

– I likhet med sjokket på energiprisene, er også inflasjonen i leieprisene drevet av knapphet på tilbudssiden. Med det svake nyboligsalget vi har hatt det siste år vet vi at dette vil gi et mindre boligtilbud i årene fremover.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Alt dette tilsier at Norges Bank ikke bør ta for hardt i med renten fremover. I motsatt fall kan de selv skape inflasjonen de skal bekjempe, avslutter Lauridsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.