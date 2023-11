Artikkelen fortsetter under annonsen

– Fjerde kvartal får noe av den sterkeste boligprisnedgangen på flere tiår, sier administrerende direktør Kent Victor Syverstad i Eiendomsmegler 1 Oslo og Akershus.

Ettersom det legges ut et tilnærmet normalt antall boliger samtidig som det selges færre enn vanlig har antall usolgte boliger på markedet nådd nye rekordnivåer i høst, og stadig flere må ta grep for å kvitte seg med boligen.

– Generelt kan vi bekrefte at det gjøres prisjusteringer på flere og flere boliger, og jo lenger ut fra Oslo sentrum vi kommer jo sterkere er trenden, sier Syverstad.

Fredag i forrige uke la Eiendom Norge frem den landsomfattende boligprisstatistikken for oktober, som viste at boligprisene falt én prosent forrige måned. Flere økonomer DN snakket med ble overrasket over at ikke prisene falt mer, og mener markedet er preges av at mange ikke velger å selge.

I oktober var det 19.944 usolgte bruktboliger på markedet på landsbasis, noe som er det høyeste antallet i statistikkens historie, som strekker seg tilbake til januar 2009.

Priskutt på 20 prosent

I oktober kuttet Eiendomsmegler 1 Oslo og Akershus prisantydningen på 20 prosent av eneboligene og 14 prosent av leilighetene i Oslo. I gjennomsnitt var priskuttet på drøye fem prosent. I «gamle» Akershus kuttet kjeden prisantydningen på 20 prosent av eneboligene og ti prosent av leilighetene sist måned. Det gjennomsnittlige priskuttet var på i underkant av fem prosent.

Særlig boligene i høyere prisklasse innenfor sitt geografiske område kuttes i pris, ifølge Syverstad.

– Det er overraskende vanskelig å selge dyrere boliger i markedet. På tross av flere prisjusteringer kommer det få på visninger. De som kommer har ofte en drøm om å gjøre ett skikkelig kupp, og forsøker seg på uakseptable nivåer, sier Syverstad.

Boligprisene nådde en foreløpig pristopp i mai både i landet sett under ett og i Oslo, ifølge Eiendom Norge. Hittil i år har boligprisene steget 2,6 prosent på landsbasis.

– Trenden med kutt i prisantydning i annonser startet kanskje litt før sommeren, men har tiltatt måned for måned fra august og utover, sier Syverstad.

Krympende betalingsvilje

Selv om selgere i økende grad prøver å prise boligene etter markedets krympende betalingsvilje, ender fortsatt et flertall av salgene under prisantydning, ifølge Syverstad.

– Dette gjenspeiler meglers hverdag hvor boligene ofte har kun en budgiver, og det må megles hardt for å finne akseptable løsninger for at selger og kjøper kan møte hverandre på en akseptabel pris. Da som regel noe under prisantydning, sier Syverstad.

Både i Oslo og Akershus er det eneboligene som oftest havner under prisantydning, ifølge Syverstad.

– I Oslo er det fortsatt flere objekter som opplever budrunder, spesielt mindre leiligheter, men ikke i samme mengde eller tempo som tidligere, sier Syverstad.

Han venter at forskjellene mellom by og land vil forsterkes.

– Oslo vil i stor grad stå imot en større korreksjon, men flere områder rundt Oslo kan få en relativt kraftig korreksjon inn mot 2024, tror Syverstad, som først venter at prisene vil stige igjen et stykke inn i 2024.

DNB Eiendom skriver i en markedsoppdatering at man må regne med at boligprisene skal ytterligere ned fremover grunnet det høye antallet usolgte boliger på markedet.

I likhet med Eiendomsmegler 1 erfarer DNB Eiendom at det er de dyrere boligene som er mest tungsolgte, mens de rimeligste boligene selges raskere og til bedre priser.